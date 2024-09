Arranca la Semana 3 de NFL: Fecha y horario del Patriots vs Jets

Arranca la Semana 3 de la NFL. Se fue una segunda fecha, que dejó varias sorpresas como las derrotas de los Dallas Cowboys ante los New Orleans Saints; o la de los Detroit Lions contra los Minnesota Vikings, dejando en claro que los dos vencedores pueden ser contendientes a los Playoffs de esta Temporada 2024, aunque apenas van dos semanas de juegos.

Además de eso, hubo varias lesiones a considerar para la siguente fecha que dará inicio este jueves 19 de septiembre, como la de Tua Tagovailoa, de los Dolphins, que estará al menos cuatro semanas fuera, tras la conmoción que sufrió contra los Bills; el WR de los Rams, Cooper Kupp, quien no tiene fecha de regreso; o la de Isiah Pacheco, de los Chiefs, con entre seis y ocho semanas sin poder jugar.

Steelers y Cowboys se llevaron la victoria; lo mejor de la Semana 1 de la NFL | Ritual El Podcast

Te puede interesar: ¡Malas noticias para los Dolphins! Revelan el tiempo que estaría fuera Tua Tagovailoa

Fecha y horario del Patriots vs Jets de la Semana 3

Para dar inicio a la Semana 3 de la NFL, en el Thrusday Night Football, los New England Patriots se miden a los New York Jets, en uno de los encuentros más esperados por parte de estas aficiones, ya que es un encuentro por el honor de la División Este de la Conferencia Americana, duelo que se jugará a las 6:15 PM, en el MetLife Stadium

Este será el segundo encuentro en horario estelar que tendrá Aaron Rodgers y los suyos, solo que en su debut en la campaña perdieron contra los 49ers, en el primer Monday Night de la campaña. Además, las dos franquicias llegan buscando el triunfo, pues luego de dos encuentros marchan con marca de 1-1.

Te puede interesar: ¡Justin Fields al mando! Russell Wilson seguirá sin asumir la titularidad de los Steelers

El resto del calendario de la Semana 3 de la NFL

Además, serán 15 partidos los que se disputen esta semana en la NFL entre el domingo y el lunes, que tendrá doble cartelera, y aún no hay franquicias que descansen, será hasta la Semana 5.

Domingo 22 septiembre | 11:00 AM

Broncos vs Buccaneers

Texans vs Vikings

Chargers vs Steelers

Eagles vs Saints

Packers vs Titans

Giants vs Browns

Bears vs Colts

Domingo 22 septiembre | 2:05 PM

Dolphins vs Seahawks

Panthers vs Raiders

Domingo 22 septiembre | 2:25 PM

Ravens vs Cowboys

49ers vs Rams

Lions vs Cardinals

Domingo 22 septiembre | 6:20 PM

Chiefs vs Falcons

Lunes 23 septiembre | 5:30 PM

Jaguers vs Bills

Lunes 23 septiembre | 6:15 PM

Commenders vs Bengals