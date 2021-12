Pavel Pardo: “Una gran alegría porque conozco al club”

El ex futbolista del Atlas, Pavel Pardo, habló sobre lo que sintió al ver coronarse a los rojinegros tras 70 años de sequía. Además, Pardo comentó sobre la buena gestión del club de jalisco.

“70 años y una afición con tanta ilusión, es la fiel, la verdad si una alegría, sobre todo porque conozco al club, de ahí salí, de ahí salieron jugadores como Rafa Márquez, Borgetti, Guardado. Muy merecido porque ayer también jugaron un partido en mi opinión muy bien. muy bien ejecutado, con muchas opciones. Conozco al club, la filosofía y Grupo Orlegi sabemos que lo hace muy bien con santos y ahora da frutos en Atlas”, dijo el ex jugador del Atlas .

También, Pavel se refirió a Julio Furch, uno de los estandartes del Atlas campeón.

“Julio Furch ha sido un elemento muy importante y lo dije en una entrevista que me preguntaban si el atlas podría ser campeón, les dije que si, ya que tenían dos cosas importantes, porque era muy buenos con una defensa que recibía pocos goles y tiene el goleador, en este caso es Julio Furch y ya lo ratificó”, comentó el ex futbolista de la Selección Azteca.

Pardo y su vasto conocimiento de la Bundesliga

Además, Pavel Pardo se animó a hablar de los futbolistas mexicanos le gustaría para la Bundesliga.

“Siempre hay jugadores interesantes en México y lo hemos hablado, se les da el seguimiento. Jugadores como Luis Romo, Córdova y otros como Carlos Acevedo pasan por un gran momento. A veces catalogamos al jugador que no es disciplinado pero si lo es, el mexicano tiene una adaptación muy fácil y siempre he dicho que hay una conexión interesante entre mexicanos y alemanes, entonces creo que esa conexión, también cultural y de todo, ayuda a esa detección tan rápido en México son técnicos y después llegan a Alemania que son ordenados”, dijo Pavel Pardo.

Entrevista con Pavel Pardo | Botanero Pa’ Llevar

Finalmente, el ex rojinegro despejó todos los rumores sobre una posible llegada al Club América como presidente deportivo.

“No me interesa ser director deportivo del América en eso que estemos claro, obviamente agradezco el cariño de la gente a la Prensa que me tiene muy buen catálogo para poder ser un candidato”, sentenció el ex jugador azulcrema.