ÚLTIMA HORA: Técnico de la Liga MX es contratado en Europa y ya dirige su primer entrenamiento

El director técnico portugués Pedro Caixinha inició formalmente una nueva etapa en el fútbol europeo tras dirigir este martes su primera sesión de entrenamiento al frente del Cercle Brugge. El estratega lusitano asume el banquillo del conjunto verde y negro en sustitución de Lars Friis, habiendo firmado un contrato que lo vincula con la institución hasta junio de 2027.

La tarea para el timonel lusitano no será sencilla. El Cercle Brugge milita en la Belgian Pro League (Primera División de Bélgica) y atraviesa por una profunda crisis de resultados. Tras las primeras diez jornadas del campeonato local, el equipo se ubica en la posición 17 de la tabla general (puesto de descensos), con apenas 6 puntos cosechados de 30 posibles, producto de una sola victoria, tres empates y seis derrotas.

Equipos que ha dirigido Pedro Caixinha en la Liga MX

Caixinha desembarca en el futbol belga respaldado por una extensa experiencia internacional, dentro de la cual destaca de manera especial su paso por la Liga MX, donde dirigió a tres clubes distintos:

Santos Laguna: Vivió su etapa más fructífera en México durante su primera gestión (2012-2015), consolidándose como una figura histórica de los Guerreros. Con el club de la Comarca Lagunera conquistó el título de la Liga MX (Clausura 2015) , la Copa MX (Apertura 2014) y el Campeón de Campeones 2014-15 . Años más tarde regresó para un breve segundo ciclo en 2022.

Vivió su etapa más fructífera en México durante su primera gestión (2012-2015), consolidándose como una figura histórica de los Guerreros. Con el club de la Comarca Lagunera conquistó el título de la , la y el . Años más tarde regresó para un breve segundo ciclo en 2022. Cruz Azul: Asumió el mando de La Máquina entre 2018 y 2019, devolviéndole protagonismo competitivo al conjunto celeste. Bajo su gestión, el equipo se coronó campeón de la Copa MX (Apertura 2018) y la Supercopa MX 2019 , además de alcanzar la final de liga en el Torneo Apertura 2018 .

Asumió el mando de entre 2018 y 2019, devolviéndole protagonismo competitivo al conjunto celeste. Bajo su gestión, el equipo se coronó campeón de la y la , además de alcanzar la final de liga en el . FC Juárez: Tuvo una breve etapa al frente de los Bravos entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, dirigiendo el arranque del torneo local antes de culminar su relación laboral con la directiva fronteriza.

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Ahora, Pedro Caixinha busca trasladar su metódico estilo de juego e intensidad al Jan Breydelstadion con el firme objetivo de rescatar al Cercle Brugge de la zona baja de la clasificación y devolverle la estabilidad en el máximo circuito belga.

