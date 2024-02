Estoy orgulloso de mis jugadoras: Pedro López, técnico Selección Mexicana femenina

Histórico triunfo de la selección de México al ganar por 2-0 a la de Estados Unidos y avanzar como primera del grupo A a los cuartos de final de la Copa Oro femenina.

La goleada de la selección de Argentina por 3-0 contra la de República Dominicana aumentó la presión sobre México, pero las jugadoras del español Pedro López demostraron carácter y se regalaron una magnífica hazaña para prolongar su camino en la primera edición de la Copa Oro.

La jugadora de Tigres Lizbeth Ovalle rompió el 0-0 en el minuto 38 y Mayra Pelayo (Xolos de Tijuana) sentenció el encuentro en el minuto 92 para dar a la Selección Azteca los tres puntos que valen el primer puesto del grupo.

Paso invicto de Pedro López con la Selección Mexicana

“Estoy orgulloso de mis jugadoras, han salido con atrevimiento, valentía e ilusión de hacer un gran partido contra una potencia como lo es Estados Unidos, sin renunciar a nada. Eso se convirtió en un partido espectacular que ha dignificado esta Copa Oro.”, declaró al técnico de la Selección Mexicana Pedro López al termino del partido.

“Siento que las jugadoras han salido sin limitaciones, han salido a disfrutar. Espero que no sea algo esporádico de un sólo día, sino que lo podamos repetir”, añadió el entrenador ibérico.

El trabajo realizado por Pedro López desde su llegada al banquillo de la escuadra azteca ha sido excelente ya que de los 22 partidos que ha dirigido tiene una marca de 18 victorias y cuatro empates. México femenino ha conseguido medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y en los Panamericanos, y ahora rompieron una hegemonía de casi 14 años en los que no podían vencer a Estados Unidos.

Esto demuestra lo mucho que ha avanzado el futbol: Twila Kilgore

Por su parte, la directora técnica de la selección femenil de Estados Unidos, Twila Kilgore, declaró sobre el juego, “Creo que esto demuestra lo mucho que ha avanzado el futbol y que ya no hay partidos fáciles. Y si no nos ocupamos de las cosas y no ejecutamos, es de esperar.

Daremos un paso al frente y asumiremos nuestra responsabilidad, y creo que siempre que hay un grupo dispuesto a asumir su responsabilidad en cosas como ésta, es bueno para el futuro del torneo. Todo sigue sobre la mesa y estaremos motivadas, eso seguro”, adjuntó Kilgore.