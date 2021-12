Peláez confirma futuro de Alexis Vega y planes con Sebastián Córdova

Ricardo Peláez dio una conferencia de prensa que generó muchas expectativas. Mientras algunos medios esperaban que se anunciara la llegada de Sebastián Córdova , lo cierto es que el Director Deportivo del chiverío, salió únicamente a responder preguntas.

Chivas está por iniciar su pretemporada rumbo al Grita México Clausura 2022 en Barra de Navidad y por eso, el directivo salió a aclarar algunos puntos sobre lo que pasó en el torneo anterior y lo que esperan para el siguiente semestre.

Amaury Vergara y la posible llegada de Córdova a Chivas

El torneo pasado, fue un fracaso

Ricardo Peláez no tuvo problema en decir que el Apertura 2021 fue un fracaso. No únicamente por la eliminación en repechaje, sino porque no pudieron tener estabilidad en el torneo y se terminó reflejando.

“Fracaso lo que sucedió el torneo pasado. De repente, empezamos el torneo, vamos mejorando pero la verdad es que no hemos cumplido con las expectativas. Quedamos a deber, no hay más que decir. Fracasamos”, dijo el directivo.

Los planes de Chivas con Sebastián Córdova

A pregunta explícita sobre si hay o no una negociación de intercambio entre Uriel Antuna y Sebastián Córdova, Peláez no lo negó pero tampoco lo confirmó. Para el directivo, cualquier equipo que tenga ganas de jugar en Chivas, es opción... siempre y cuando sea mexicano.

“No hemos dicho nada. Reitero que estamos trabajando para armar el mejor plantel posible. Cualquier jugador que sea mexicano, que tenga potencia, que tenga fortalezas que nos mejoren el rendimiento y sobre todo, que quiera venir a Chivas, es opción”, aseguró.

El futuro de Alexis Vega

Finalmente sobre el tema de Alexis Vega , dejó claro que por ahora no van a renovar al delantero mexicano. Principalmente porque su contrato dura hasta diciembre del 2022 y en este momento, todos son transferibles en el Rebaño.

“Alexis tiene contrato hasta diciembre del 2022 y sí, sí se puede ir o no. Cualquier jugador puede salir, todos están en esa posibilidad”, sentenció.

