David Benavidez vs Anthony Yarde: VER EN VIVO y GRATIS la pelea de HOY sábado 22 de noviembre por el título semipesado del CMB y AMB, round a round ONLINE
David Benavidez se presenta en Arabia para exponer dos campeonatos incluido el del CMB en semicompleto, ante el experimentado Anthony Yarde. Sigue las acciones round a round.
Se enfrentan este sábado en una pelea muy esperada, el campeón en los semipesados David Benavidez ante Anthony Yarde, duelo que se celebrará en Riad, Arabia Saudita en la ANB Arena de esa ciudad. En el ring, el de raíces mexicanas expondrá dos campeonatos ante un Yarde con hambre de triunfo.
Benavidez, de 28 años choca en esta ocasión ante el británico de 34 años que podría no tener más oportunidades en su carrera para salir coronado, y la apuesta más grande es su físico, que luce con un mucho mayor tono muscular y atlético en relación a Benavidez, quien por su parte, la pegada y la manera de desatar su furia, hablan por él en el ring.
Benavidez llega al combate como campeón mundiaal del Consejo Mundial de Boxeo, cetro que logró cuando Bivol renunció a esta correa y el CMB lo elevó como monarca mundial. Además es campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo, es decir, como el "segundo" campeón.
El récord de Benavidez y Yarde previo a la pelea de este sábado en Arabia Saudita
David Benavidez llega a Riad con marca de 30 victorias con 24 nocauts, sin derrotas ni empates en una trayectoria que comenzó el 17 de agosto del 2013.
Ya fue alguna vez campeón del CMB en los supermedianos y ahora de nuevo como monarca quiere tener un largo reinado.
Su último rival fue David Morrell y lo venció en 12 rounds en un combate en el que ganó ser el interino del CMB.
Por su parte, Yarde tiene 27 duelos con 24 victorias, y en su récord aparecen tres derrotas con dos nocauts en su contra desde aquel 9 de mayo del 2015, cuando debutó como profesional.
David Benavidez Anthony Yarde EN VIVO
Se alista David Benavidez para su pelea contra Yarde
¿Cuál es el apodo de Yarde?
Anthony Yarde lleva el apodo de BESTIA DEL ESTE, acotando su poder, que es salvaje y su ciudad de origen.
¿Cuál es el apodo de David Benavidez?
El apodo del peleador semicompleto y campeón del CMB es Bandera Roja, y lleva ese sobrenombre por lo peligroso que es, como una RED FLAG por su poder, pasión y forma enérgica de ir al frente.
Benavidez, el peleador que desafío a Canelo Álvarez
David Benavidez sí tiene calidad en el boxeo, por algo es doble campeón, en peso supermediano y ahora en semicompleto por el CMB. Su estilo y explosividad son garantía de espectáculo, pero su deseo por pelear ante Canelo Álvarez, su forma de hacerse sonar y los tiempos de cada peleador lo alejaron de una reyerta ante el tapatío en la categoría de las 168 libras.
Ante las nulas chances, Benavides subió de tonelaje y gracias a ello ahora es el protagonista de una gran velada de boxeo.
Las últimas 5 peleas de Anthony Yarde
Lyndon Arthur – 25 abril 2025 – Victoria (Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham, Reino Unido)
Ralfs Vilcans – 24 octubre 2024 – Victoria (Copper Box Arena, Londres, Reino Unido)
Marko Nikolic – 24 febrero 2024 – Victoria (Copper Box Arena, Londres, Reino Unido)
Jorge Silva – 23 septiembre 2023 – Victoria (Wembley Arena, Londres, Reino Unido)
Artur Beterbiev- 28 enero 2023 - Derrota por KO (Wembley Arena)
Las últimas 5 peleas de David Benavidez
-David Morrell – 1 febrero 2025 – Victoria por decisión unánime (Las Vegas, Nevada)
-Oleksandr Gvozdyk – 15 junio 2024 – Victoria por decisión unánime (Las Vegas, Nevada)
-Demetrius Andrade – 25 noviembre 2023 – Victoria por abandono en el 6º asalto (Las Vegas, Nevada)
-Caleb Plant – 25 marzo 2023 – Victoria por decisión unánime (Las Vegas, Nevada)
-David Lemieux – 21 mayo 2022 – Victoria por KO técnico en el 3º asalto (Glendale, Arizona)
Benavidez y Yarde, en peso para el duelo
El viernes en la ceremonia de pesaje, ambos pugilistas cumplieron con la báscula. Benavidez con el físico que lo caracteriza, y Yarde con músculo y mucha energía.
David Benavidez 174.3lbs
Anthony Yarde 173.9lbs
Anthony Yare, sin presiones al enfrentar a Benavidez
El peleador de 34 años de origen británico, explicó previo a la pelea que no tiene miedo ni presiones y busca sacar la victoria ahora que tiene un poco más de experiencia.
“No tengo presión. Soy un excelente peleador. Solo tengo que demostrarle a la gente que con un poco más de experiencia, puedo ser el mejor en la división (de peso semicompleto)”.
Declaraciones de Benavidez, previo a su pelea ante Yarde
En el marco de este combate, David Benavidez habló sobre sus cualidades y características como peleador, estando orgulloso de ser considerado un boxeador que va al frente.
“Es simplemente el tipo de peleador que he sido toda mi carrera. Así aprendí a pelear desde niño y eso me acompañó al profesionalismo. Esa es la forma en que me gusta pelear.
“[Los aficionados] no quieren ver a dos peleadores huyendo uno del otro. Yo me enorgullezco de eso. Si hay un peleador fuerte, que no huye y que viene a pelear, eso no me asusta"
Llega el campeón del CMB David Benavidez
Así llegó Benavidez a la ANB Arena, en donde pondrá en disputa su título de campeón mundial del CMB y el regular de la AMB ante Yarde.
Anthony Yarde llega a la ANB Arena
El desafiante peleador británico de 34 años, hace su arribo a la ANB Arena de Arabia Saudita, seguro de poder sacar la victoria en contra del campeón Benavidez.
