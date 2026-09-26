México vs Colombia: ¿Dónde ver HOY EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA 2026 de la Selección Mexicana? canal de TV abierta para ver el juego

México vuelve a la actividad tras su histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo hará este sábado 26 de septiembre enfrentándose a Colombia en el encuentro que marcará el debut de Rafael Márquez en el banquillo de la Selección Mexicana y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca 7.

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¿Dónde ver el México vs Colombia?

La Selección Mexicana buscará reencontrarse con su afición tras lo vivido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde rompió récords de audiencia en una justa mundialista que quedará marcada para la historia.

Este encuentro marcará el debut de Rafael Márquez en el banquillo nacional, quien buscará continuar con el proceso que dejó en sus manos Javier Aguirre, pero impregnándole su propio estilo y liderazgo que lo caracterizó cuando era futbolista y en un partido que marcará el regreso de Hirving 'Chucky' Lozano y Germán Berterame a la convocatoria de México.

México y Colombia se enfrentan este sábado 26 de septiembre en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca 7.

La transmisión de este partido desde las 18:50 horas con la cobertura de Omar Villarreal Villalvazo 'Villa Villa' y Gerardo Velázquez de León desde Baltimore, quienes nos traerán todos los detalles antes de que comience a rodar el balón, mientras que la narración estará a cargo de Christian Martinoli, acompañado del análisis de Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague' y Jorge Campos.

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