Peles de Boxeo HOY sábado 10 de octubre; combates confirmados de BOX ¿Quién pelea en BOX Azteca

La Mansión de Box Azteca abre sus puertas este sábado 10 de octubre para recibir el combate estelar entre Miguel 'Piolín' Martínez en contra de Nahuel Boncompagni en una pelea que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Hora EXACTA para ver la pelea de Piolín Martínez vs Nahuel Boncompagni

Un nuevo episodio en la rivalidad deportiva entre México y Argentina se vivirá este sábado a través de las pantallas de Azteca Deportes cuando Miguel 'Piolín' Martínez se enfrente a Nahuel Boncompagni.

Martínez y Boncompagni se verán las caras en combate del Consejo Mundial de Boxeo por el cinturón Silver que comenzará en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México y que podrás disfrutar también en las plataformas digitales de Azteca Deportes desde tu dispositivo móvil.

Miguel 'Piolín' Martínez es considerado como uno de los pugilistas mexicanos más prometedores de los últimos años desde du debut en el 2025 en el boxeo profesional y poco a poco se ha abierto las puertas de este deporte, destacando como el segundo duranguense en representar a México en los Juegos Olímpicos tras su participación en París 2024.

Por su parte, Nahuel Boncompagni originario de Argentina y conocido como 'El Maldito', tiene 27 años y su debut profesional fue en el 2021. Mantiene un récord profesional de 10 victorias y seis derrotas.

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