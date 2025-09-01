ÚLTIMA HORA: Se define el futuro de Santiago Gimenez

En medio de los rumores que lo vinculaban con una posible salida rumbo a la Roma o incluso al Chelsea, Santiago Gimenez ha decidido quedarse en el AC Milan. La noticia fue confirmada por su agente Rafaela Pimenta y publicada por el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, quien aseguró que el delantero mexicano continuará en el conjunto rossonero durante la temporada 2025-2026.

“Gimenez no se va del Milan, puedo garantizar que los reportes no son ciertos. Se quedará en el club”, fueron las palabras replicadas por Romano en sus redes sociales, disipando cualquier duda sobre el futuro del atacante. Con esto, se pone fin a una novela que mantuvo en vilo a la afición mexicana y a los seguidores del Milan, quienes veían en el “Bebote” una pieza clave para el proyecto deportivo del club.

¿De cuánto fue el fichaje de Santiago Gimenez con el Milan?

El exjugador de Cruz Azul llegó al Milan a principios de año por una cifra cercana a los 32 millones de euros, y desde entonces ha tenido participación en el arranque de la Serie A. Aunque aún no se consolida como titular indiscutible, el técnico Massimiliano Allegri lo considera parte fundamental de su esquema ofensivo, especialmente en un equipo que busca regresar a la élite europea.

Giménez, de 24 años, ha demostrado personalidad, movilidad y capacidad de adaptación en el futbol italiano, y su permanencia en el club representa una apuesta a largo plazo por parte del Milan. Además, su continuidad fortalece la presencia mexicana en el futbol europeo, donde cada vez más jugadores nacionales logran consolidarse en ligas de alto nivel.

Con esta confirmación, el delantero podrá enfocarse plenamente en su rendimiento deportivo, dejando atrás las distracciones del mercado. La afición rossonera celebra su permanencia, mientras que en México se sigue de cerca cada paso de uno de los talentos más prometedores del país.

La decisión está tomada: Santiago Gimenez se queda en Italia, listo para escribir un nuevo capítulo con el AC Milan.