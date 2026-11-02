Penta podría terminar la semana como CAMPEÓN de la WWE; esto es lo que debe ocurrir en Crown Jewel

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los eventos más importantes que la WWE tendrá en este cierre del año. La empresa de entretenimiento deportivo más grande del mundo está lista para una nueva edición de Crown Jewel, misma en donde Penta, el Zero Miedo, estará presente.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

El nacido en Ecatepec se ha convertido en una de las piezas más importantes que la WWE tiene en la actualidad, por lo que, al término de la semana, Penta podría convertirse en campeón de la compañía, por lo que para ello esto es lo que debe ocurrir en Crown Jewel.

¿Cuál es la cartelera para Crown Jewel y qué participación tendrá Penta?

Hasta el momento la WWE ha confirmado cuatro combates para Crown Jewel, siendo estos dos por el Campeonato Crown Jewel Masculino (Roman Reigns vs Sami Zayn) y Femenino (Liv Morgan vs Chelsea Green), mismos que acaparan las miradas dentro de esta función.

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La WWE, además, tendrá un mano a mano con el último hombre en pie como ganador entre Cody Rhodes y Randy Orton; sin embargo, un combate que se confirmó hace apenas unas semanas es la lucha por el Título de Parejas entre Bron Breakker y Austin Theory frente a Je’von Evans y Penta, el Zero Miedo.

Cabe recordar que el originario de Ecatepec también cuenta con el maletín que lo acredita como Mr. Money In The Bank; sin embargo, mientras intercambia su Dinero en el Banco podría terminar la semana como campeón de parejas junto a un elemento que sueña con ser el rostro de la empresa en la próxima década.

¿Cuándo, dónde y a qué hora empieza WWE Crown Jewel?

Será este sábado 7 de noviembre cuando Penta, el Zero Miedo, se presente en una edición más de Crown Jewel, evento liderado por la WWE que se llevará a cabo en Arabia Saudita y que comenzará en punto de las 11 de la mañana para México, transmisión que podrás seguir a través de Netflix.