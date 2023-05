Así defendió Pep Guardiola al atacante noruego Erling Haaland

Manchester City salió vivo de su visita al Estadio Santiago Bernabéu. Los “Citizens” empataron 1-1 contra el Real Madrid en el juego de ida de las Semifinales de la UEFA Champions League. Aunque su atacante estrella, Erling Haaland, no pudo anotar.

La prensa especialidad cuestionó a Pep Guardiola, técnico de los “Citizens” sobre el desempeñó que tuvo el delantero noruego en los primeros 90 minutos de la serie ante la escuadra “Merengue” y no dudo en defender a su futbolista.

“Los espacios entre Camavinga y Carvajal no los ocupaban, Erling estaba con dos centrales, por lo tanto, no era fácil para él. Toni también está por el medio con Modric, los espacios por atacar. Estaban los dos ahí y no era fácil para él”, dijo Pep Guardiola, sobre el partido de su atacante estrella.

El último gol de Erling Haaland con la camiseta del Dortmund

Pep Guardiola comparó el partido que finalizó hace unas horas con el que se disputó en la campaña pasada y el estratega español sabe que sus pupilos realizaron un mejor partido durante los primeros 90 minutos de esta eliminatoria.

“Mira, jugamos mejor el partido de ida respecta al 4-3 del año pasado, sabíamos que teníamos que llevarnos la eliminatoria a Manchester, será un partido terriblemente duro, pero ahora ellos nos verán, nosotros ya vimos lo que nos han hecho”, señaló Pep Guardiola.

Pep Guardiola se guarda los cambios

El timonel del Manchester City fue muy cuestionado por no realizar ninguna modificación en su esquema inicial. Los 11 futbolistas que comenzaron, son los mismos que acabaron el compromiso.

“Porque he pensado que estaban bien los que estaban, los jugadores que tienen cierto empaque, Bernardo y Jack son jugadores que retienen el balón, que tenemos continuidad al juego, también pensaba hacerlo, pero al final he decidido no hacerlo”, aclaró el timonel de los “Citizens”.

El partido de vuelta de la eliminatoria de Semifinales se realizará el miércoles 17 de mayo. Manchester City recibirá en el Etihad Stadium a la escuadra blanca. El global está empatado a un gol por bando.