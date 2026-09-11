Mourinho, entrenador de 63 años: “las victorias tienen muchos padres y las derrotas solo uno, yo”

José Mourinho ha construido una carrera marcada por los títulos, las polémicas y declaraciones que continúan vigentes con el paso del tiempo. El entrenador portugués, de 63 años, nunca tuvo problemas para defender sus decisiones, incluso cuando los resultados no estuvieron de su lado.

Una de sus frases más recordadas llegó durante su primera etapa al frente del Real Madrid. Después de sufrir una dolorosa derrota ante el Barcelona, el estratega asumió públicamente la responsabilidad y evitó señalar a sus futbolistas.

“Las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas solo uno y ese soy yo”, expresó Mourinho ante los medios. Una reflexión sobre el liderazgo que trascendió aquel partido y que todavía puede trasladarse al futbol actual.

¿Cuándo pronunció Mourinho su recordada frase?

Mourinho realizó esta declaración el 18 de enero de 2012, luego de que el Real Madrid perdiera 2-1 contra el Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro correspondía a la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.

Jose Mourinho

Cristiano Ronaldo adelantó al conjunto merengue durante los primeros minutos. Sin embargo, Carles Puyol empató mediante un tiro de esquina y Éric Abidal completó la remontada en la segunda mitad. El resultado dejó al equipo blanco contra las cuerdas antes de visitar el Camp Nou.

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El planteamiento de Mourinho que provocó críticas

El portugués sorprendió con una alineación de perfil defensivo. Hamit Altıntop ocupó el lateral derecho, Ricardo Carvalho regresó a la defensa y Pepe fue utilizado en el mediocampo junto con Xabi Alonso y Lass Diarra.

La apuesta funcionó durante la primera mitad, pero el Barcelona encontró espacios después del descanso. Las decisiones del entrenador fueron cuestionadas, aunque Mourinho se negó a responsabilizar a los jugadores que aparecieron como novedades.

También lamentó que su equipo permitiera el empate de Puyol en una acción a balón parado. Para el técnico, aquel descuido cambió el desarrollo del encuentro y permitió que el conjunto azulgrana tomara el control.

Jose Mourinho

El significado de la frase de José Mourinho

La declaración resume uno de los principios que han acompañado la carrera del portugués: el entrenador debe proteger al vestidor y asumir las consecuencias cuando su planteamiento no funciona.

Lo curioso es que Mourinho no es el autor original de la frase. Su reflexión fue una adaptación de la expresión “la victoria tiene cien padres, pero la derrota es huérfana”, popularizada por John F. Kennedy en 1961. El técnico le agregó un sello personal al presentarse como el único responsable del fracaso.

El Barcelona terminó eliminando al Real Madrid tras empatar 2-2 en la vuelta y ganar la serie por 4-3. Sin embargo, aquella temporada Mourinho condujo al conjunto merengue al título de LaLiga con un récord de 100 puntos, confirmando que también estaba preparado para ser uno de los padres de la victoria.