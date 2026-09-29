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¡INSÓLITO! Perro interrumpe partido de la Liga MX

El Perro se apareció en los minutos finales e interrumpió el partido de la Liga Femenil MX

Un perrito interrumpió el duelo entre Atlante y Pumas Femenil
Un perrito interrumpió el duelo entre Atlante y Pumas Femenil

Escrito por: Francisco Fernández

El duelo entre el Atlante y los Pumas de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX fue interrumpido unos momentos cerca el silbatazo final, luego de que un perro ingresara al terreno de juego, por lo que el staff de los Potros de Hierro tuvo que ingeniárselas para persuadir al lomito.

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Perro interrumpe el Atlante vs Pumas de la Liga Femenil MX

El encuentro que terminó en empate entre Atlante y Pumas por la Liga Femenil MX tuvo que ser detenido por algunos instantes debido al ingreso de un canino, cuando las Universitarias se disponían a efectuar un saque de banda.

El perrito cruzó cerca del corner y algunas jugadoras del de Pumas trataron de distraerlo, pero continuó su camino hacía el área de los fotógrafos sin dejar que nadie lo agarrara.

Priscila Chinchilla de Pumas intentó acorralarlo, pero el perro evitó a la jugadora con una finta para continuar con su camino hasta que finalmente personal del staff de cancha lograron hacer que saliera de la cancha.

No es la primera vez que un perro interrumpe un partido del Atlante Femenil en sus instalaciones ya que anteriormente ocurrió durante el encuentro ante las Bravas de Juárez y es que los Potros de Hierro tiene su Centro de Entrenamiento en las faldas del Ajusco.

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