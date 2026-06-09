Perú vs España: Ver EN VIVO y Gratis el resultado de la transmisión HOY lunes 8 de junio; marcador online de partido en Puebla

Perú vs España será el último partido de preparación de "La Roja" antes de arrancar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la ciudad de Puebla

Perú vs España

Horario del partido Perú vs España hoy 8 de junio 2026

El partido amistoso internacional de Perú vs España se jugará en punto de las 8:00 pm, horario del centro de México. Este encuentro será el último de preparación tanto para España vs Perú previo al torneo internacional más importante del verano.

¿Dónde se juega el partido de Perú vs España?

Este partido se juega en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla, México, el cual tiene una capacidad total de 51 mil aficionados, esto tras su remodelación en 2015.