En peso Teófimo López y la Roca Campa, para su pelea en Las Vegas

Este viernes se celebró en Las Vegas, la ceremonia de pesaje entre el ex campeón en los ligeros Teófimo López y el mexicano Pedro Roca Campa, en donde los pugilistas no tuvieron ningún problema para superar la báscula.

El día del desafío con la romana llegó, y ambos púgiles arribaron enfocados a superar el reto. En el caso de Teófimo, las expectativas eran por conocer su tonelaje y físico, recordando que sube una categoría, pasando de los ligeros hacia los superligeros.

Esta es su primera aparición en las 140 libras y trabajó durante los últimos ocho meses para este momento; el resto de la preparación será el sábado para pelear ante el de Guaymas, Sonora, Roca Campa quien está en su peso natural y que tendrá unos kilos más al momento de la pelea, diferencia que lleva como principal arma.

Te podría interesar: TEÓFIMO LÓPEZ, LISTO PARA ENCARAR DUELO ANTE ROCA CAMPA

Ceremonia de pesaje Teófimo López vs Roca Campa

En la ceremonia de pesaje de este viernes, el primero en subir a la báscula, fue el mexicano Pedro Roca Campa, deteniendo la báscula en 139 libras, una libra menos que el límite, tomando su pasaporte al pleito más importante en su carrera.

Posteriormente subió el gringo-catracho, Teófimo López, quien mostró buena condición física atlética y llegó sonriente, usando un short, lo que adelantaba que no tendría fallas.

El peleador que representó en el deporte amateur a Honduras, detuvo la aguja de la báscula en 138.8 libras para hacer oficial su participación en el duelo.

Las declaraciones de Teófimo López y Pedro Campa

Luego de la ceremonia de pesaje de este viernes, Teófimo López y Pedro Roca Campa atendieron a La Casa Del Boxeo, donde dio sus impresiones del evento y de cómo se enfilan a la pelea en el Resorts World de Las Vegas.

“Estoy contento, en la mañana que nos despertamos lo checamos y creo que eso fue lo dimos en la báscula de nosotros. Estamos listos”, indicó.

Te podría interesar: ¿DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO VER TEÓFIMO LÓPEZ VS ROCA CAMPA?

Acotó que si López estaba irritado o angustiado “Me tiene sin cuidado su situación y yo estoy enfocado en la pelea de mañana”.

Agregó que respecto a la recuperación irá poco a poco, “estoy bien, me estoy tomando un suero, no me lo tomo de jalón y engañar al estómago. Primero me tomaré un caldito, luego pastilla, carbohidratos, poco a poco. Estaré mañana en 150 libras, que son como cuatro kilos y medio”.

Por el lado de Teófimo López, comenzó a comer rápidamente frutas como fresas y manzanas, con el ánimo al máximo, listo para el pleito. Sostuvo que descansará y se hidratará para poder recuperarse y llegar fuerte al pleito.