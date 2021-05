Phil Mickelson sigue imparable en el PGA Championship

Phil Mickelson lidera por uno de cara al domingo en el PGA Championship. El Campeón de la PGA 2005 continuó su esfuerzo de dar marcha atrás en el Ocean Course de Kiawah Island este sábado con una ronda de 70 golpes, 2 bajo par. Lidera al dos veces Campeón de la PGA Brooks Koepka por uno antes de la final del domingo.

“Creo que estoy jugando realmente bien y tengo la oportunidad de competir por un campeonato importante el domingo y me estoy divirtiendo tanto que es más fácil permanecer en el presente”, dijo Mickelson. “Y no adelantarme”.

Mickelson tuvo un buen comienzo en la tercera ronda, saliendo con 32 impactos en los primeros nueve. En un momento, había jugado sus últimos 18 hoyos en 10 bajo par. Pero la obra maestra de Carolina del Sur de Pete y Alice Dye se coló en Mickelson a principios de los últimos nueve.

Después de hacer un birdie en el par-4 del 10, golpeó un wedge de 117 yardas a solo diez pies, no pudo convertir desde siete pies para birdie en el par-5 del 11. Hizo un bogey en el 12 y luego hizo un doble bogey en el 13 después de lanzarlo al agua desde el tee.

“Es solo un ejemplo de perder la sensación y la concentración, y me pongo un poco nervioso, un poco rápido desde arriba, y simplemente ... cuando eso sucede, me estrecho y termino de darle la vuelta”, afirmó Mickelson. “Así que esos dos cambios fueron más producto de no quedarse o mantener la sensación y el enfoque. Y eso es solo una pequeña cosa que necesito arreglar ".

Aún así, Phil, que no ha terminado entre los 10 primeros en un Major desde 2016 (y no ha obtenido resultados entre los 10 primeros en el PGA TOUR en lo que va de la temporada) no se inmutó.

Enderezó el barco y paró sus últimos cinco hoyos este sábado y ahora, solo tres años después de que el mundo del golf tuvo una batalla de Tiger Woods / Brooks Koepka en el PGA Championship en Bellerive Country Club, recibirá una batalla de Phil Mickelson / Brooks Koepka.

Por su parte, los mexicanos nuevamente tuvieron un cierre de jornada en el que terminaron perdiendo algunas posiciones. El tapatío Carlos Ortiz jugó en 3 bajo par los primeros nueve hoyos, pero en los últimos cuatro hizo bogey, birdie, bogey, bogey para terminar con 71 golpes (-1), 2 sobre par para el campeonato.