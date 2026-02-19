El crack de talla mundial que quedó como agente libre y ahora es opción para la Liga BBVA MX

El pasado miércoles 18 de febrero del 2026, se dio a conocer que la estrella de talla mundial, Philippe Coutinho ha quedado como agente libre luego de decidir abandonar al Vasco da Gama con efecto inmediato y de mutuo acuerdo.

"Philippe Coutinho ha decidido abandonar el Vasco da Gama con efecto inmediato y de mutuo acuerdo. Está previsto que esté disponible como agente libre". Mencionó Fabrizio Romano en sus redes sociales.

🚨🇧🇷 Philippe Coutinho has decided to leave Vasco da Gama with immediate effect by mutual agreement. He’s set to be available as free agent. pic.twitter.com/UyIglhoYpY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2026

¿Philippe Coutinho puede llegar la futbol mexicano?

Con la decisión del astro brasileño de quedar como agente libre, diferentes equipos van a buscar tener contacto con él para poder ficharlo y se convierte en una opción de refuerzo para la Liga BBVA MX.

Aunque ha terminado el mercado de fichajes en el futbol mexicano, los equipos pueden tener refuerzos si el jugador llega como agente libre. Pero en el caso de Coutinho su llegada a México podría ser dificil pues los equipos con una fuerte nomina, tienen todos sus lugares de extranjeros ocupados, por lo que no podría llegar el ofensivo.

Por otra parte, equipos como Atlético de San Luis, Puebla y Mazatlán que tienen espacio, luce complicado que puedan hacer una oferta por el brasileño.

En caso de que se mantenga como agente libre hasta el mercado de verano, podría llegar en algun equipo con nomina alta.

De igual forma, se espera que Coutinho tenga ofertas de equipos en la MLS o de algun club europeo por lo que la posibilidad de jugar en México podría terminar desapareciendo.

¿Por qué Philippe Coutinho dejó al Vasco da Gama?

Philippe Coutinho explicó en sus redes sociales los motivos por los que ha tomado su decisión dejando en claro que siente que su ciclo ha terminado luego de los diferentes abucheos que ha recibido por la afición.

"Después de pensar mucho, decidí hablar de corazón abierto por el respeto y el amor que siempre he tenido y tendré por el Vasco.

Quienes me conocen saben que siempre he dado lo mejor de mí, con entrega, ganas y compromiso. Ser juzgado por algo que no refleja quién soy ha sido muy difícil.

En aquel momento, camino al vestuario [tras ser sustituido y abucheado], sentí y me di cuenta de que mi ciclo en el club había llegado a su fin, y elegí no regresar para priorizar mi salud mental.

Duele mucho. La verdad es que estoy muy cansado mentalmente. Siempre he sido muy reservado, así que hablar abiertamente aquí no es fácil, pero necesito ser honesto.

Con el corazón apretado, entiendo que ahora es el momento de dar un paso atrás y cerrar este ciclo en el Vasco.

Llevaré al Vasco para siempre en el pecho, en la historia y en la vida. De corazón... Gracias por todo."