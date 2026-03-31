Kimi Antonelli: el heredero que acelera con el alma de Senna

La Fórmula 1 tiene una nueva joya… y no es una promesa, es una realidad. Kimi Antonelli se ha convertido en el líder más joven en la historia del campeonato mundial, encendiendo la pasión del automovilismo con apenas 19 años, 7 meses y 4 días.

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El piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team no solo domina la pista, también está construyendo una narrativa que inevitablemente lo conecta con una leyenda: Ayrton Senna.

Con dos victorias en China y Japón, además de un segundo lugar en Australia, Antonelli no solo lidera el Mundial, sino que destrozó marcas históricas. Superó incluso el registro del heptacampeón Lewis Hamilton, quien había alcanzado la cima por primera vez a los 22 años.

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Un vínculo que va más allá de la pista

La conexión entre Antonelli y Senna no es casualidad. Es una historia que mezcla admiración, respeto y destino. Desde niño, el italiano ha idolatrado al tricampeón brasileño, al punto de adoptar el número 12 en su monoplaza, el mismo que utilizó su ídolo en etapas clave de su carrera.

El lazo es aún más simbólico si se considera que Antonelli nació en Bolonia, dentro de la región donde se encuentra Imola, el circuito donde Senna sufrió su trágico accidente en 1994.

El homenaje del joven piloto va mucho más allá de los números. En 2025, durante el Gran Premio de Brasil, Antonelli visitó la tumba de Senna en São Paulo. Primero lo hizo como parte de un acto oficial, pero después regresó en silencio, sin reflectores, para sentarse a leer su biografía como un aficionado más. Ese gesto dice todo. No es marketing. Es devoción.

Récords, homenaje… y una historia propia

Hace apenas unos días, Antonelli volvió a rendir tributo a su ídolo en el circuito Enzo e Dino Ferrari de Imola, en el marco del que habría sido el cumpleaños 66 de Senna. Ahí dejó claro que su inspiración va más allá de la velocidad.

El italiano ha destacado no solo el talento del brasileño, sino también su impacto humano, su conexión con la gente y su obsesión por cuidar cada detalle.

Y aunque las comparaciones son inevitables -por estilo, por actitud e incluso por imagen-, Antonelli tiene claro su camino. Está apenas comenzando una carrera que promete marcar época.

Con un inicio de temporada espectacular, el Mundial ya no parece un sueño lejano, sino un objetivo real. Eso sí, lo quiere conseguir a su manera… aunque con el espíritu de Senna como combustible. Porque en la Fórmula 1, las leyendas no solo se recuerdan. A veces, vuelven a nacer.

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