Mientras Checo Pérez regresará a la F1, estos son TODOS los pilotos mexicanos que correrán en F2 y F3

El 2026 será un año importante para el automovilismo mexicano, precisamente por el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 , luego de que este se haya tomado un año sabático tras su salida de Red Bull Racing. Sin embargo, México no solo tendrá al tapatío como representante montado en su Cadillac, sino que otros tres pilotos estarán presentes en las categorías F2 y F3 a lo largo de la próxima temporada.

Todos los pilotos mexicanos que competirán en F2 y F3

La Fórmula 2 contará con un único piloto mexicano y se trata de Noel León, de 21 años, quien correrá para Campos Racing en la temporada 2026. Mientras que, por otro lado, la Fórmula 3 tendrá la presencia de dos pilotos nacionales: en primer lugar Ernesto Rivera, quien formará parte del mismo equipo que León, y Jesse Carrasquedo Jr., piloto que integrará la escudería de Van Amersfoort Racing.

Noel León correrá en la F2 2026|Crédito: @noel_leon19 / IG

Cabe resaltar que Pato O’Ward acompañará a Checo Pérez dentro de la Fórmula 1, aunque este será piloto de reserva de McLaren, por lo que es muy difícil que tenga protagonismo a lo largo de la próxima temporada. De esta manera, la afición mexicana estará muy atenta a lo que suceda en las distintas categorías del automovilismo durante el 2026, pues México tendrá presencia en la mayoría de ellas.

La fecha en la que comenzará la temporada 2026 de la F1

La máxima categoría del automovilismo 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, competición que está programada del 6 al 8 de marzo en el Circuito de Albert Park, en Melbourne. Esta carrera marcará el inicio oficial del campeonato, que se desarrollará a lo largo del año con paradas en Asia, Medio Oriente, Europa y América.

Entre las novedades más destacadas se contempla el regreso del Gran Premio de Madrid, que está previsto para que se lleve a cabo en el mes de septiembre. Cabe resaltar que el calendario contempla carreras en países como China, Japón, Baréin, Arabia Saudita, Estados Unidos, Canadá, Mónaco, España, Italia y México.