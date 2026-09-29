Piojo Alvarado lanza duras declaraciones; así decepcionó a la afición de Chivas

Chivas está preparándose para disputar algunos juegos amistosos que tendrá durante esta fecha FIFA a fin de mantener el nivel para el cierre del torneo Apertura 2026. Parte de su buena posición en la tabla deriva de Roberto el Piojo Alvarado, quien mantiene un gran performance desde la última Copa Mundial.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Para muchos expertos el Piojo Alvarado se ha convertido en el mejor jugador que Chivas tiene en la actualidad, por lo que, en los últimos meses, se le vinculó con un posible traspaso a Europa, más precisamente a Rusia. Ahora bien, ¿qué declaraciones concedió respecto a esto?

¿Qué dijo el Piojo Alvarado, jugador de Chivas, sobre su posible salida a Europa?

Para poner un poco de contexto, vale decir que tanto el Piojo Alvarado como la directiva de Chivas habrían rechazado la propuesta del Spartak de Moscú, pues ambas partes coincidieron en obtener el título de Liga BBVA MX antes de permitir cualquier salida del extranjero.

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Sin embargo, esto no exime que, en algún momento, el Piojo Alvarado haya sentido cierta emoción por lograr su sueño de ir al viejo continente. Esto fue lo que dio a conocer durante la concentración que vive con la Selección Mexicana para los juegos amistosos que está disputando.

“Fueron solo los rumores, no sé si mi representante hablaría con Chivas o si el equipo buscó a Chivas. Obviamente me ilusionaba, me movía, pero al final no pasó nada. Yo contento de estar en el equipo, de que al equipo le vaya bien y poder pelear por el título”, explicó el seleccionado nacional azteca.

¿Cuáles son los números del Piojo Alvarado en Chivas?

Luego de ser campeón en Cruz Azul, Roberto Alvarado pasó de La Noria a Verde Valle en enero del 2022 a cambio de Uriel Antuna. El Piojo ha tenido una gran actuación en el Rebaño Sagrado, equipo en donde acumula 37 anotaciones y 31 pases a gol en 179 duelos disputados.