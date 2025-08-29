Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México | Horarios de la Serie de Campeonato, precios de boletos y días de juegos en la LMB

Los Piratas de Campeche sacaron su boleto a la Serie de Campeonato de la Zona Sur de forma dramática eliminando a Guerreros de Oaxaca y ahora se enfrentarán a los Diablos Rojos del México, en una Final de Zona de altísimas expectativas que comenzará este sábado en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Los dos mejores equipos del Sur se enfrentan en una intensa batalla a ganar 4 de siete encuentros en la CDMX, que dejará a un equipo en la Serie del Rey. El Infierno Escarlata ya se está alistando para recibir a la multitud de aficionados que asistirán al inicio de la Final de Zona Sur que tiene pronóstico reservado, por como Diablos barrió primer a Leones de Yucatán y luego a los Pericos de Puebla.

Los Piratas derrotaron primero a Pericos de Puebla y luego en un altísimo nivel y levantándose en la serie y en el Juego 7, vencieron para acudir a esta cita a la cual además de manifestar calidad, presentan una convicción y motivación como nunca.

Así se jugará la Serie de Campeonato en la Zona Sur entre Diablos y Piratas de Campeche

Los Piratas de Campeche son los rivales de los Diablos Rojos del México para la Serie de Campeonato de la Zona Sur, enfrentamiento que arrancará este sábado en el Estadio Alfredo Harp Helú. A continuación les compartimos el calendario de juegos de este duelo:

Juego 1 sábado 30 de agosto: CAM vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas

Juego 2 domingo 31 de agosto: CAM vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 14:00 horas

Juego 3 martes 2 de septiembre: MEX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 19:30 horas

Juego 4 miércoles 3 de septiembre: MEX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 19:30 horas

*Juego 5 jueves 4 de septiembre: MEX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 19:30 horas

*Juego 6 sábado 6 de septiembre: CAM vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas

*Juego 7 domingo 7 de septiembre: CAM vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 14:00 horas

*En caso de ser necesario

¿Cuánto cuestan los boletos en el Estadio Alfredo Harp Helú para el partido Diablos vs Pericos?

Los boletos van desde los 150 pesos en los jardines, a los 200 pesos en las zonas conocidas como bermas.

Las zonas de plateas van de los 250 pesos a los 550 pesos en tanto que el más caro, corresponde a una zona vip de 1,350 pesos.