Piratas de Campeche SOMETEN con cuadrangulares a los Guerreros de Oaxaca y van a la Serie de Campeonato ante Diablos Rojos

Rally de siete carreras en la octava entrada y una buena labor de los relevistas, fue la clave para que los Piratas de Campeche apalearan a los Guerreros de Oaxaca en el séptimo juego de la Serie de Zona por 15-5, triunfo con el cual van a la Serie de Campeonato donde enfrentarán a Diablos Rojos del México.

Los Piratas de Campeche vinieron de atrás en la serie, remontaron un 3-0 en la casa de los Guerreros y se encendieron para lograr una hazaña que no es vista desde hace 21 años, cuando fueron a la Serie de Campeonato.

Los jonrones, clave para para los Piratas de Campeche

Mitchell pegó un cuadrangular de dos carreras; Peña se voló la barda de dos carreras; Félix Pérez pegó jonrón de una carrera; Fabela pegó vuelacercas de tres carreras y Chris Carter remató en la novena jonrón de una rayita.

En total fueron cinco jonrones que llevaron 9 carreras a la pizarra, momentos clave para que los Piratas dieran cuenta de Oaxaca.

Piratas de Campeche, encendidos a la ofensiva

Los Piratas de Campeche, dieron cuenta de Guerreros, contando con un Jesús Fabela que se fue de 5-3, con dos carreras anotadas y cuatro impulsadas.

Peña, el receptor se fe de 5-3, con dos anotadas y un par de remolcadas gracias a su jonrón.

Mitchell de 6-2, con dos anotadas y un par de rayitas remolcadas.

Piratas, ajustó en el pitcheo y detuvo a Guerreros

A la defensiva y en el montículo, Piratas ajustó, luego de un inicio desafortunado de Itoh, quien trabajó una entrada en la que permitió tres hits, tres carreras, repartió dos boletos y logró un ponche.

Luego desfilaron siete lanzadores en la loma y detuvieron la ofensiva contraria con solo dos carreras en su contra.

Piratas de Campeche, se medirán ante los Diablos Rojos del México

Con la victoria de Piratas, se confirma la Final de la Zona Sur, ante los Escarlatas, Diablos Rojos del México comenzando este sábado.

Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México

Juego 1 sábado 30 de agosto: CAM vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas



Juego 2 domingo 31 de agosto: CAM vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 14:00 horas



Juego 3 martes 2 de septiembre: MEX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 19:30 horas



Juego 4 miércoles 3 de septiembre: MEX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 19:30 horas



*Juego 5 jueves 4 de septiembre: MEX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 19:30 horas



*Juego 6 sábado 6 de septiembre: CAM vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas



*Juego 7 domingo 7 de septiembre: CAM vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 14:00 horas

*En caso de ser necesario