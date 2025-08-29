Algodoneros de Unión Laguna dejan tendidos a Charros y forzan a un dramático Juego 7 en Torreón

Hendrik Clementina pegó cuadrangular en la novena entrada para dejar tendidos en el terreno a unos Charros de Jalisco y forzar a un Juego 7 en Torreón en donde se definirá toda la historia de la Serie de Zona. Con el bambinazo de Clementina por el central puso la pizarra 6 por 4 en el sexto juego de la Serie de Zona en el estadio de la Revolución.

Los Charros se fueron al frente en la pizarra desde la primera entrada con Johneshwy Fargas quien llegó a la inicial con error, Michael Wielansky recibió base por bolas y al siguiente turno, Mateo Gil pegó su cuarto cuadrangular de la serie por el jardín izquierdo para poner la pizarra 3-0 a favor de los Charros ante los envíos del abridor algodonero Grant Gavin.

Laguna reaccionó con Mick Torres

Nick Torres reaccionó por Laguna y en el fondo del primer inning, le conectó un palo de vuelta entera en solitario a Luis Iván Rodríguez para acercar a los locales en el encuentro 3-1.

En el segundo episodio los Algodoneros anotaron una más. Brian O ́Grady negoció boleto y desde la inicial, anotó con doblete al jardín izquierdo de Jonathan Villar para apretar la pizarra 3-2.

Jalisco anotó su cuarta carrera en el quinto episodio ante los envíos de Aldo Montes. Mateo Gil llegó desde la inicial hasta la antesala con un imparable al jardín derecho de Willie Calhoun y en error en el tiro del jardinero, llegó a la registradora para poner el juego 4-2.

En la sexta entrada con Andrew Pérez en la loma, Jonathan Schoop pegó imparable dentro del cuadro y detrás de él, Brian O ́Grady conectó cuadrangular por el jardín derecho que emparejó el encuentro a 4 carreras por equipo.

El juego se definió en el noveno capítulo. Trevor Clifton en el montículo le dio base por bolas a Jonathan Villar y al siguiente turno, Hendrik Clementina sacó la bola por todo el jardín central para dejar tendidos en el terreno a los Charros y darle el triunfo al Unión Laguna por 6 carreras a 4.

Thomas McIlraith se alzó con la victoria luego de lanzar las últimas dos entradas colgando el cero. Clifton fue el pitcher derrotado al recibir el último batazo.

Mañana es el juego 7 de la Serie de Zona a las 19:30 horas en el estadio de la Revolución. Travis Lakins subiría a la loma por los Algodoneros y Luis Payán sería el abridor de los Charros.

