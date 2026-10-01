Jacques Passy, DT y scout mexicano que conquista el Caribe: “Estoy en pleno proceso de convencimiento de jugadores; juegan en Escocia, España o la Premier League” para traerlos a Selección

El mar Caribe dibuja una frontera azul alrededor de Antigua y Barbuda. Desde el aire, las dos islas parecen pequeñas manchas verdes sobre el océano, rodeadas por decenas de kilómetros de agua y separadas del ruido de las grandes capitales del futbol de Concacaf.

En Antigua, las playas de arena blanca y las aguas turquesa forman parte del paisaje cotidiano. También lo hace una realidad mucho menos turística, un país de poco más de 90 mil habitantes que intenta hacerse un lugar en un deporte dominado por naciones con poblaciones y estructuras muy superiores.

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En ese pequeño rincón del Caribe está Jacques Passy

El entrenador mexicano emprendió con Antigua y Barbuda su tercera aventura al frente de una selección de la región, después de pasar por San Cristóbal y Nieves y República Dominicana.

Esta vez, sin embargo, su trabajo comenzó mucho antes de sentarse en el banquillo; antes de pensar en formaciones o movimientos dentro del campo, Passy tuvo que idear un nuevo plan para conseguir futbolistas.

Su campo de búsqueda se extiende por Inglaterra, Escocia, España, Alemania y otros puntos de Europa. Passy persigue apellidos, historias familiares y jugadores que llevan en la sangre un vínculo con Antigua y Barbuda aunque hayan nacido a miles de kilómetros del Caribe.

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Ahí comienza una de las tareas más complicadas de su proyecto: convencerlos

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, el entrenador mexicano habló sobre su proceso de reclutamiento en Europa: "Estoy en pleno proceso de convencimiento de algunos jugadores, y ese proceso es muy complicado en selecciones nacionales", explica Passy.

El radar del estratega mexicano y de su equipo de inteligencia deportiva apunta a perfiles muy específicos que actualmente militan en el Viejo Continente

Entre los objetivos se encuentran elementos como Jalmaro Calvin, del ST. Marri de la primera división de Escocia; Drake Hadeed, en la Tercera División de España; y Jaden Philogene, actual jugador del Ipswich Town la Premier League en Inglaterra.

Mediante la presentación de un modelo juego, el cuerpo técnico busca ilusionar a estos futbolistas para que representen a una selección que hoy ronda el puesto 150 del ranking FIFA.

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El "Gen Passy" y la ruta hacia la Copa Oro 2027

Al tomar el cargo de manera oficial, Passy encontró a un equipo con un nivel de profesionalismo deficiente, que acumulaba dos años sin ganar y que solía atacar con muy pocos jugadores. Ante este escenario, la prioridad absoluta es inyectar el denominado "Gen Passy", un sello que él mismo define con claridad.

"Es un gen que tiene una característica difícil de describir, pero muy fácil de escribir. Y es, me gusta que sean equipos ganadores".

"La gran mayoría de los técnicos le dan más peso a cómo se juega, el estilo, la filosofía de juego, y todo el mundo opina que el triunfo es consecuencia de eso. Yo no lo veo así. Yo veo que tienes que tener un gen ganador y ganar en cada entrenamiento, en cada ejercicio, en cada movimiento y en cada decisión", señala el técnico.

En el terreno de juego, esta mentalidad exige una transformación total para el conjunto caribeño, dejando atrás al equipo que se desprendía rápido del balón.

"La selección de Antigua en este momento tiene que empezar a ser mucho más agresiva con el balón, propositiva, y va a empezar a tener una presión más alta de lo que tenía en los últimos años. Va a empezar a ganar duelos en todos lados", detalla el estratega mexicano.

Bajo esta nueva identidad, la apuesta es grande. Antigua y Barbuda compite actualmente en la Liga C de la Nations League, pero el objetivo institucional y deportivo está fijado en clasificar a la Copa Oro 2027. "Lo veo como un objetivo realista, no lo veo milagroso ni mucho menos. Lo veo real y matemático", afirma Passy.

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El camino en la Nations League: Próximos compromisos

Para materializar este plan de ascenso, Antigua y Barbuda tiene la obligación de terminar en el primer lugar del Grupo B dentro de la Liga C de la Concacaf Nations League. Tras una primera ventana en septiembre que dejó un tropiezo por 1-0 ante Aruba y una contundente victoria de 5-0 sobre Anguila, el equipo marcha en la segunda posición del sector con tres unidades, por debajo del líder Aruba, que suma seis puntos.

Con la necesidad matemática de superar a los líderes, la escuadra dirigida por el técnico mexicano encara compromisos vitales en esta ventana de octubre.

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El equipo buscará sumar puntos clave cuando se mida nuevamente ante Anguila el este jueves 1 de octubre y disputará su siguiente encuentro definitorio el martes 6 de octubre frente a Aruba.

Respaldado por el trabajo de convencimiento en Europa, el talento local y una filosofía que prioriza el triunfo desde los entrenamientos, Jacques Passy confía en que los resultados en la cancha serán el mejor argumento para lograr el ascenso y comenzar a reescribir la historia del futbol de Antigua y Barbuda.

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