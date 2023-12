El atrevido plan de Mercedes para superar a Red Bull en 2024

Mercedes tuvo una temporada de pesadilla en 2023. Su estrategia de los cero pontones con el W14 únicamente trajo resultados desastrosos a principios de año, y el equipo ya no se pudo recuperar en toda la campaña de la Fórmula 1, a pesar de mostrar claras mejorías en la segunda mitad del año, suficientes para lograr el segundo lugar de equipos.

Sin embargo, para alcanzar a Red Bull, que fue dominante de principio a fin, se necesita mucho más que eso. Y Mercedes está dispuesto a arriesgarlo todo para lograrlo y darle un buen auto al siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton.

“Tendremos un chasis diferente, una aerodinámica diferente, características diferentes, una suspensión diferente y todo lo que podamos cambiar, lo cambiaremos. Hasta ahora, los resultados en el mundo virtual son positivos, pero debemos tener cuidado a la hora de gestionar nuestras expectativas”, reveló el jefe de Mercedes, Toto Wolff, a RacingNews365.com.

Mercedes reaccionó tarde en la actualización del auto

El directivo de las flechas plateadas reconoció que llegaron muy tarde al entendimiento de que lo debían hacer con el auto en la temporada.

“El año pasado durante mucho tiempo, no entendíamos por qué nuestro coche era tan malo. Pero este año, aunque no fue tanto pescar en la oscuridad, no pudimos sacar provecho en términos de resultados de carrera”.

Wolff, finalmente consideró que más allá del trabajo que realizaron, la suerte no los acompañó, y cree que merecían más remuneración en algunos fines de semana.

“Creo que, particularmente en Austin, podríamos haber logrado una victoria, pero cometimos errores. Tuvimos un mal fin de semana en Brasil, donde podemos reconstruir absolutamente lo que pasó. No es lo que le pasaría a un equipo de primer nivel. También tuvimos el coche más rápido en Singapur, pero los resultados no lo demuestran. Fue un año en el que, digamos, avanzamos con el coche y entendimos el del próximo año”.