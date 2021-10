Los planes de Kenti Robles: Real Madrid, Tigres y Mundial 2023

La Selección Azteca Femenil sigue la preparación en Jalisco con miras al partido amistoso internacional de este sábado contra Argentina. Kenti Robles, capitana de la escuadra que dirige Mónica Vergara , buscará convertirse en pieza clave de cara a la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda 2023.

México iniciará las eliminatorias mundialistas en febrero de 2022 cuando se enfrente en la primera etapa a Puerto Rico, Surinam, Anguila y Antigua y Barbuda. Deberá finalizar en el primer lugar del grupo para acceder a la fase final del Campeonato Concacaf donde ya están instaladas las selecciones de Estados Unidos y Canadá, que se ubican en el primero y sexto puesto del Ranking FIFA.

“México tiene una materia prima muy grande, ahora con ‘Moni’ creo que es una grandísima entrenadora, era justo lo que necesitábamos todas nosotras, nos está aportando muchísimas cosas y siempre desde que estoy aquí he visto que México puede ser algún día campeón del mundo” mencionó Robles en entrevista con Azteca Deportes.

La aventura de Kenti Robles en el Real Madrid

Kenti Robles vive su segunda temporada en el Real Madrid, un año que ha sido de contrastes ya que en el torneo local marchan en el puesto 13 de 16 con apenas una victoria en 7 partidos, mientras que en la Champions League comparten el liderato del grupo con el PSG.

La jugadora de 30 años termina contrato a finales de temporada y todavía no tiene acercamientos con la directiva para la renovación.

“Se acaba mi contrato esta temporada, no he visto nada más allá, es cierto que estoy muy a gusto en España, está muy cerca a mi familia de Madrid y es algo que no me preocupa, ahora mismo tengo la mente al 100% en el partido del sábado, tengo muchísimas ganas de jugar” mencionó Kenti.

En redes sociales, aficionados de Tigres le escriben constantemente que analice la opción de convertirse en el refuerzo bomba de la escuadra más ganadora de la Liga BBVA MX Femenil

“Sí (me escriben), estaría encantada ya te digo, creo que veo un poco lejos mi carrera (en relación a tener una trayectoria de más años como profesional), espero que me respeten todos los aspectos de mi cuerpo y veremos” finalizó Robles desde la concentración de la Selección Femenil.

