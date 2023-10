‘Pocho’ Guzmán responde a acusaciones de golpear a Paunovic

Chivas no tiene problemas en el vestidor, tal y como lo aseguraron distintos medios. La información señalaba que ‘Pocho’ Guzmán y Veljko Paunovic, se habían peleado e incluso que el jugador le había soltado un puñetazo al entrenador.

Sin embargo, Víctor apareció en redes sociales para dejar un mensaje, en el que descartó que haya existido tal pelea y que de ser cierto, la institución no lo habría permitido. Incluso aseguró que se encuentra trabajando para encontrar su mejor versión.

El mensaje del ‘Pocho’ Guzmán

Luego de que la polémica comenzara a circular en redes sociales, el ‘Pocho’ Guzmán no tardó en dar su versión y de una vez desmentir cualquier tipo de pelea. La ausencia del ex de Pachuca en las alineaciones de Chivas, se debe a otra cosa y no a un vestidor roto.

Yo no estoy por encima de un DT mucho menos de una institución como chivas, ni el presidente permitiría ese tipo de cosas ? Estoy trabajando para regresar mi mejor versión 💪🏾 Tus fuentes cercanas y tú son unos mentirosos 🤥🤥🤥🤥🤥

Con eso, Guzmán dio por terminado el tema. La afición de inmediato respondió a la publicación del jugador de Chivas y hubo quienes le recomendaron tomar acciones legales, a quienes comenzar a circular con la información falsa.

Los números de Víctor Guzmán con Chivas

La etapa de Víctor Guzmán en Chivas ha sido un tanto complicada e irregular. En algunos encuentros salta a la cancha como titular y capitán pero hay otros en donde no es convocado o por lo menos va a la banca, pero no tiene minutos. En especial durante el Apertura 2023 en donde según algunos aficionados, ha quedado a deber.

En total, en lo que va del Apertura 2023 ha disputado ocho partidos, en donde ha dado una asistencia. En la Leagues Cup disputó los únicos dos partidos del torneo del Rebaño Sagrado, ante el FC Cincinnati y Sporting Kansas City. En total suma 31 encuentros, en los que ha marcado ocho anotaciones y ha dado tres pases de gol.

