Checo Pérez enfrenta batalla verbal con Magnussen tras choque en Mónaco

Después de lo ocurrido en el Gran Premio de Mónaco, octava carrera del campeonato de la Fórmula 1 de este 2024, entre el piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull) y el danés Kevin Magnussen (Haas) donde terminaron chocando en la primera vuelta en las calles del principado de la Costa Azul y el alemán Nico Hülkenberg también estuvo involucrado, se ha desatado una batalla de declaraciones donde se culpan mutuamente de lo sucedido y se cuestionan porque los dirigentes de la categoría no intervinieron con una sanción.

Checo, junto con Helmut Marko, no entienden que Magnussen no recibiera un castigo ejemplar que a la postre le excluyera del Gran Premio de Canadá.

“Creo que no debería estar ahí, en primer lugar, porque solo hay una forma de salir de eso: era golpear el muro o mi coche. Entonces, ¿cómo quiere que le deje espacio si ni está a mi lado? Hay un punto en el que ves que el muro va hacia ti, y debes retroceder, me ha pasado muchas veces, y hay un punto en el que debes retirarte”, señaló el piloto mexicano, dejando claro que él estaba por delante y Kevin, que iba por detrás, con mejor visión, era el que debía aflojar.

“Estoy muy sorprendido…Entendí lo de la primera vuelta de que nos dejan correr, pero fue más peligroso ir a fondo sabiendo que me iban a tocar. En algún momento creo que fue una conducción peligrosa. No creo que piense en las consecuencias. A veces te encuentras en una posición y debes tomar una decisión muy rápida, decir que no hay manera de hacerlo y que te vas a tocar con alguien”, adjuntó Checo.

Kevin Magnussen culpa a Checo del accidente en Mónaco

Por su parte, Kevin Magnussen señaló que la culpa del accidente fue del jalisciense considerando que quizás no le viera, pero que le dejó sin espacio entre él y el muro.

“Yo tenía mi parte delantera en paralelo con la trasera suya de camino al Casino y él no me ha dejado nada de espacio en el exterior. Yo estaba ahí, esperaba que él dejara el ancho de un coche, porque estaba ahí, no he salido de la nada, en la salida de la curva 1 ya estaba ahí", señaló ante la prensa.

“Estoy sorprendido de acabar contra el muro porque él tenía espacio a su izquierda, pero Checo pensaba que yo iba a desaparecer. No sé. Se fue hacia el muro, no sé si es que no me ha visto o qué, pero se ha ido hacia el muro y yo me he tocado con el muro y con él a la vez. Supongo que no me ha visto, pero no puedo desaparecer”, adjunto el conductor danés.

“Siempre tienes que dejar el ancho de un coche (de espacio). Y si no lo haces, no le das opción al otro coche. Es lamentable. Es un gran golpe para el equipo. Mucho trabajo para los mecánicos y una oportunidad perdida”, finalizó.

Kevin Magnussen se encuentra en la orilla de la suspensión de una carrera

Kevin Magnussen vive al filo de la navaja ya que acumula 10 puntos perdidos de los 12 totales de su licencia de piloto, que irá recuperando a medida que se cumpla un año natural tras cada sanción. De esta manera, el piloto de Haas tiene que competir desde el Gran Premio de Miami con solo 2 puntos restantes. Si los pierde, será excluido de una carrera.