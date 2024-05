Polémica: El árbitro de la vuelta ante Pumas pitará el Rayados vs Cruz Azul

Cruz Azul enfrentará a Rayados en las semifinales de la Liga BBVA MX, y aunque La Máquina avanzó con cierta “comodidad” a esta fase tras eliminar en cuartos de final a loa Pumas, es verdad que por momentos parecían asomarse los fantasmas que han sentenciado al club en torneos anteriores.

Finalmente Cruz Azul avanzó por un global a su favor de 4-2, pero no a todos les gustó la designación arbitral del compromiso de vuelta, Daniel Quintero Huitrón, quien en opinión de los aficionados cementeros, no sancionó un penal sobre Uriel Antuna, y no expulsó a Julio González por un claro codazo que propinó al atacante Ángel ‘Cuate’ Sepúlveda.

Cerrado Clásico Nacional en las semifinales del Clausura 2024 | En Caliente

A pesar de ello, el entorno celeste no fue el único que criticó al juez principal. Los Pumas tampoco quedaron satisfechos con su labor, pues después de concretarse la eliminación de los universitarios, el director técnico de la UNAM, Gustavo Lema, criticó abiertamente al silbante, por lo que se hizo acreedor a una sanción económica impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Comisión Disciplinaria sanciona al DT de Pumas

Más allá de eso, hablando objetivamente, la realidad es que Quintero Huitrón no influyó en el resultado del partido, y mucho menos en el pase de La Máquina, algo que el organismo toma muy en cuenta para las nuevas designaciones, por lo que suena lógico que se haya ganado la oportunidad de arbitrar durante uno de los últimos seis partidos que habrá en el Torneo de Clausura 2024, y en donde buscará tener un trabajo sólido para tener la posibilidad de pitar en algún partido de la Gran Final.

Jose Luis Melgarejo/Mexsport Martín Anselmi festeja el pase de Cruz Azul a las semifinales.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de ida Rayados vs Cruz Azul?

Te puede interesar: El mensaje de Martín Anselmi tras avanzar a semifinales

Este jueves 16 de mayo se jugará la semifinal de ida entre Rayados y Cruz Azul, y el compromiso está programado para iniciar en punto de las 9PM, tiempo del centro de México.