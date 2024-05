ÚLTIMO MOMENTO: Comisión Disciplinaria sanciona al DT de Pumas

Pumas fue uno de los equipos eliminados en los cuartos de final del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX: el conjunto auriazul cayó ante Cruz Azul y, tras el duelo de vuelta, Gustavo Lema tuvo unas declaraciones contra el arbitraje, mismas por la que ya recibió sanción por parte de la Comisión Disciplinaria.

¿Quiénes son los favoritos en las semifinales? | En Caliente

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Pumas define futuro de Gustavo Lema

Comisión Disciplinaria anuncia sanción económica para Gustavo Lema por declaraciones en la vuelta de cuartos de final Cruz Azul vs Pumas

El DT de Club Universidad Nacional, Gustavo Lema será sancionado económicamente por la Comisión Disciplinaria

El director técnico transgredió el artículo 71, inciso d) del Reglamento de Sanciones de la FMF en su conferencia de prensa post partido del pasado 12 de mayo.

La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al director técnico del Club Universidad Nacional, Gustavo Alberto Lema, debido a que durante la conferencia de prensa tras el partido entre su club y el Cruz Azul, de los cuartos de final de Vuelta del Torneo Clausura 2024 de Liga MX, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d), el cual se transcribe a continuación:

Artículo 71

“A todos los Sujetos a este Reglamento que incurran en las faltas que se señalan a continuación, se les sancionará según corresponda en cada caso:

(…)

d) Aquel Jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR.

Multa de 3,000 a 6,000 UMAs y/o 1 partido de suspensión.”

Finalmente, se advierte al Club Universidad Nacional sobre la conducta futura de su director técnico, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra.

El DT de Club Universidad Nacional, Gustavo Lema será sancionado económicamente por la Comisión Disciplinaria — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) May 14, 2024

¿Qué dijo Gustavo Lema sobre el arbitraje tras el Cruz Azul vs Pumas?

“Me quedé dolido con el arbitraje, hay un penal muy claro en el primero a Memo (Martínez), en el segundo tiempo también. [...] Frecuente no porque siempre digo que no hablo de los arbitrajes, hay buenos árbitros, la queja no mía es del fútbol general es del contexto en que se ocupa el VAR, el nivel es buenísimo pero no estuvo a la altura, hoy se debió traer a un árbitro con más experiencia, aparte pone que las vea mal no es de, los de afuera son códigos de fútbol, no soy el único que ve eso, hay que levantar la cabeza y seguir trabajando”, fue lo declarado por Gustavo Lema tras la eliminación de Pumas en el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: OFICIAL: Las bajas confirmadas de Pumas tras la eliminación del Clausura 2024