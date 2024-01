Los Rojinegros del Atlas empataron sin goles en su primer partido en casa en el Clausura 2024. Los Zorros recibieron a los Xolos de Tijuana en el Estadio Jalisco en un duelo con mucha polémica incluyendo una jugada que parecía gol legítimo por Mateo García y en la que no se pudo revisar el VAR de forma correcta por lo que los Zorros solicitarán una reunión con la comisión de arbitraje.

“La verdad que el cuarto árbitro nos ha informado al empezar el partido (que no servía la pantalla). Desconozco cuáles son los motivos. Obviamente a todos nos sorprende, pero así ha sido. En el vestidor me decían que había sido gol, pero bueno, nosotros pensamos que fue gol, tal vez con el VAR se hubiera delimitado todo más exacto o tal vez se hubiera marcado gol, no lo sé. No sé responderle si con el VAR nos hubiese beneficiado o no. Sí tengo que decir que ahora la directiva me ha comentado en el vestuario que solicitaron una reunión con el Comité de Árbitros para determinar los conceptos y decisiones que aplican, en qué están basados y en qué medida ejecutan las decisiones. Eso me comentó la directiva que pidieron una reunión para hablar de eso. Y no sólo eso, ha habido muchas cosas, para que sepan que el club me ha comentado eso”, mencionó el entrenador Beñat San José.

Miguel Herrera se manifiesta en contra del VAR

Por otro lado también mencionó el respeto que le tiene al entrenador de Xolos de Tijuana, Miguel Herrera quien se manifestó en contra del VAR.



“Lo que diga Miguel Herrera, todos los respetos, es unos de los mejores técnicos que ha habido en este país. Personalmente, estoy a favor del VAR, siempre que esté bien aplicado. Creo que es una herramienta que ayuda a que las decisiones sean más correctas. Otros técnicos si opinan distinto es muy respetable y más si viene del profesor Herrera. Siempre les hablo con respeto, es verdad que estamos con todo, el equipo estaba encima y obviamente había ciertas cosas que nos han sorprendido, ciertas decisiones que nos han sorprendido y que en ciertos momentos nos han coartado”, finalizó el estratega español.

Mal comienzo del Atlas en el Clausura 2024

Los Rojinegros del Atlas suman un punto en lo que va del Clausura 2024 tras el empate en contra de Xolos y la derrota en la Jornada 1 frente a los Rayos del Necaxa.