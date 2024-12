¿Se burlan de Pumas? El POLÉMICO video que compartió Rayados tras clasificar a Semifinales

Este domingo 1 de diciembre del 2024, el conjunto de Rayados logró clasificar a las semifinales del torneo Apertura 2024 al vencer a Pumas. En el partido de ida terminaron 1-0 a favor de Rayados y en la vuelta terminaron goleando 3-5 en el Estadio Olímpico Universitario.

Con la clasificación conseguida, el conjunto de Rayados decidió publicar un video en sus redes sociales de una escena de una película bastante conocida en México. Con su video, los aficionados detallaron en los comentarios que lo hacían en forma de burla a Pumas por lo que dicen el diálogo.

El diálogo es de una película que es entre un hombre y una mujer. En la que el caballero detalla que le va a Pumas y la dama le contesta que que oso irle a ese equipo y revela que ella le va a Rayados.

“-Mi corazón es azul y piel dorada, hija. Si no lo sabes son: -Los Pumas, si no nací ayer Mateo, pero muchas gracias. Que oso que le vas a los Pumas.

-¿Y tú qué? ¿Eres Tigres o qué? -No, mejor ofendeme diciéndome que le voy al América. Rayados for life Mateo-For life.

-For life.”

En los comentarios, los aficionados se mostraron felices por el video y detallaron que fue una burla bien pensada por parte de los encargados de las redes sociales del equipo.

A mi no me engañas CM, lo hiciste adrede por lo que dicen de Pumas JAJAJAJA, no es queja

