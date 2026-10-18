Los POLÉMICOS motivos por los que Alan Pulido basureó a Chivas y se fue del club

Han pasado algunos meses desde que las Chivas del Guadalajara confirmaron la salida de Alan Pulido de la institución y, sin embargo, el jugador sigue generando dudas respecto a cómo fue su segunda aventura en Verde Valle, esto después de haber conquistado el título en el club.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Como sabes, Alan Pulido fue parte fundamental del campeonato que Chivas sumó en 2017 de la mano de Matías Almeyda, por lo que tras su paso por Estados Unidos volvió al Guadalajara hace unos años. Ahora bien, ¿cuál es la razón detrás de su inesperada salida de la institución?

Estos fueron los motivos por los que Alan Pulido salió de Chivas

Fue durante su participación en el podcast Puliendo Talentos que Alan Pulido dio a conocer las razones principales por las cuales abandonó Chivas. La principal tiene que ver con el hecho de haber sido separado del plantel, junto con otros de sus compañeros, para evitar entrenar al parejo de los demás jugadores.

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De acuerdo con sus palabras, el club lo obligó a entrenar bajo temperaturas que rozaban los 39 y 40 grados centígrados. Entre los elementos que entrenaban por él destacan nombres como Olivas, Erick Gutiérrez y Alan Mozo, mismos que, dicho sea de paso, ya no forman parte de Chivas.

Cabe mencionar que, extraoficialmente, la salida de Alan Pulido se habría debido a un par de imágenes que circularon en donde disfrutaba de un concierto en plena crisis del Rebaño Sagrado. Por tal motivo, el jugador decidió levantar la voz para contar la versión de los hechos.

¿Cuántos goles hizo Alan Pulido en su paso pro Chivas?

A pesar de que su segunda etapa no fue la mejor por los constantes roces que tuvo con Gabriel Milito, la realidad es que los números generales de Alan Pulido en Chivas no fueron negativos, pues además del título de Liga también registró 43 anotaciones y siete asistencias en 138 duelos disputados.