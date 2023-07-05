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Fútbol

Arrestan al sospechoso que apuñaló a otro hombre en partido de la Selección Mexicana

En el partido entre México y Qatar, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Oro, hubo un incidente lamentable cuando un aficionado apuñaló a otro hombre en la tribuna

Aficionados de México en el Mundial de Qatar 2022
|MEXSPORT

Escrito por: Azteca Deportes

Durante el partido entre México y Qatar, de la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Oro, hubo un hecho lamentable en las tribunas. Un aficionado apuñaló a otro, tras una pelea.

Las imágenes fueron captadas por distintas grabaciones y desde entonces, se solicitó la ayuda de todos para localizar al agresor, mientras que el hombre que resultó herido, fue trasladado a un hospital, donde fue atendido.

Arrestan al sospechoso

La Policía de Santa Clara informó mediante un comunicado que ya identificaron y arrestaron al sospechoso del incidente. Se trata de un hombre de 29 años, de nombre Alejandro García-Villanueva.

De igual manera se informó que la investigación seguirá su curso y se dictaminará sentencia en los próximos días.

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