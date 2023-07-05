Arrestan al sospechoso que apuñaló a otro hombre en partido de la Selección Mexicana
En el partido entre México y Qatar, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Oro, hubo un incidente lamentable cuando un aficionado apuñaló a otro hombre en la tribuna
Durante el partido entre México y Qatar, de la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Oro, hubo un hecho lamentable en las tribunas. Un aficionado apuñaló a otro, tras una pelea.
Las imágenes fueron captadas por distintas grabaciones y desde entonces, se solicitó la ayuda de todos para localizar al agresor, mientras que el hombre que resultó herido, fue trasladado a un hospital, donde fue atendido.
Arrestan al sospechoso
La Policía de Santa Clara informó mediante un comunicado que ya identificaron y arrestaron al sospechoso del incidente. Se trata de un hombre de 29 años, de nombre Alejandro García-Villanueva.
De igual manera se informó que la investigación seguirá su curso y se dictaminará sentencia en los próximos días.
UPDATE – 29 year old Alejandro Garcia-Villanueva has been identified as the suspect in the stabbing incident at Levi’s Stadium and is in custody. Full details available here: https://t.co/TlL0PnL27K. pic.twitter.com/qBjJllVt5A— Santa Clara Police (@SantaClaraPD) July 5, 2023