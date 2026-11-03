ÚLTIMA HORA: Policía de España abre investigación por un posible delito de homicidio imprudente por la muerte de Jesús de Miguel

El luto que embarga al futbol español ha dado un giro. La Policía Nacional española ha abierto diligencias policiales para esclarecer un posible delito de homicidio imprudente tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife. El jugador, de 30 años, perdió la vida a consecuencia de las graves secuelas sufridas tras ser arrollado de forma fortuita por el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, durante el encuentro de la Segunda División disputado entre los dos conjunto.

Los hechos se precipitaron sobre el césped en una jugada desafortunada e infortunada de la disputa deportiva, donde ambos futbolistas colisionaron de manera violenta. El impacto provocó que el atacante sufriera una parada cardiorrespiratoria en pleno césped, requiriendo maniobras de reanimación de emergencia antes de su evacuación hospitalaria. Pese a los esfuerzos médicos, el delantero no pudo superar las secuelas neurológicas y falleció, desatando una ola de profunda consternación en el deporte nacional.

¿Por qué el Tribunal Superior de Justicia de Canarias investigará la muerte de Jesús de Miguel?

Ante este dramático desenlace, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha recordado el protocolo legal pertinente en estos escenarios. Toda muerte catalogada sin una causa estrictamente natural obliga imperativamente a abrir una investigación de oficio, un procedimiento conocido formalmente como muerte judicial, ya derive de un accidente fortuito o de otras circunstancias.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido el caso para recabar los atestados, examinar las imágenes de la jugada y deslindar responsabilidades técnicas en el ámbito penal, pese a que la acción estuvo marcada en todo momento por la inercia competitiva propia del juego.

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La noticia ha sacudido al futbol internacional, generando un debate inmediato sobre los límites de la responsabilidad en jugadas accidentales dentro del deporte profesional. Mientras el entorno del Tenerife llora la irreparable pérdida de su referente en ataque y el guardameta Jesús Owono atraviesa un momento anímico sumamente delicado debido a la presión mediática y digital.

La comunidad futbolística, incluyendo mensajes de solidaridad de figuras como Gerard Piqué y Kylian Mbappé, se une en memoria de Jesús de Miguel y arropa a un Jesús Owono convertido en el protagonista involuntario de una tragedia inenarrable.