EXCLUSIVA: ‘Pollo’ Saldívar, exportero de Pumas, revela el secreto de su OnlyFans

Después de que dejó las canchas tras ser portero de Pumas y Toluca, muchas personas quedaron sorprendidas cuando Alfredo Saldívar anunció que abriría una cuenta de OnlyFans.

Fue el año pasado cuando el ‘Pollo’ subió a sus redes sociales unas imágenes en las que insinuaba que tendría un perfil en esta plataforma conocida por subir contenido para adultos y que provocó muchas especulaciones en el entorno del futbol mexicano.

Te puede interesar: ‘Canelo’ Álvarez vs Jermell Charlo: Fecha y horario para ver Ceremonia de Pesaje

Detrás de cámaras: Así se vivió la victoria de Cañoneros en el reto de salvación

El OnlyFans del Pollo Saldívar solo fue una broma

Sin embargo, en entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el guardameta mexicano reveló el secreto de aquella publicación que generó tanto revuelo.

“Fue una broma y un cotorreo, estaba aburrido y dije ‘vamos a poner algo, sabía cómo era la gente, cómo lo toma’, en ese mundo yo nunca me metí, era sólo una publicación que hice, ya sabía lo que pasaría”, relató.

Saldívar jugó su último torneo en la LIGA BBVA MX con los Diablos Rojos en el Apertura 2021, antes de quedarse sin equipo y alejarse de las canchas por un tiempo, lo que hizo pensar que buscó tener un ingreso extra en OnlyFans, junto con su pareja Mariana Clemente.

No obstante el ‘Pollo’ nunca tuvo este problema y al contrario, trató de alejarse del ambiente del balompié azteca para pensar más en su familia.

“Yo tenía claro que quería descansar del futbol y despejar la mente, por ahí no iba la cosa, mi enfoque en ese momento eran mis hijos, con la carrera de futbolistas te pierdes momentos importantes de ellos y si no iba a jugar ni entrenar, dije ‘me voy a enfocar en mi hijo pequeño, lo voy a disfrutar, ya que no iba a haber otro bebé’, dijo.

Actualmente Alfredo Saldívar es entrenador de porteros de Artesanos de Metepec FC, equipo de la Liga TDP, lo que es la tercera división en la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El ‘Pollo’ aseguró que se encuentra enfocado en este nuevo trabajo y que no piensa en regresar a la portería, a pesar de que disputó casi 200 partidos con los Pumas y siete encuentros en su efímero paso por Toluca.

Te puede interesar: ‘Chelito’ Delgado señala una de las causas de la crisis de Cruz Azul