Miguel Ponce:"Nadie querrá enfrentarnos en Liguilla”

Chivas se juega el pase a la reclasificación ante Mazatlán en la última fecha de la Liga BBVA MX , más allá de conseguirlo, el jugador del Rebaño, Miguel Ponce , reconoce que las exigencias del club son muy altas y ser campeones es una obligación.

“Lo que salvaría el torneo no sería entrar a la liguilla, Chivas no está solo para ganar un partido o para pasar a repesca, tenemos que competir por el título y si no se consigue obviamente nadie quedará conforme”, comentó Ponce.

Además, el jugador de las Chivas advierte que en Liguilla serán un equipo al que nadie quiera encontrarse.











“Tienen que preocuparse porque no vamos a tener nada que perder y sí mucho que ganar, nadie querrá enfrentarnos cuando estemos en estas instancias”, dijo Miguel.

También, el futbolista del Rebaño se refirió a la renovación de Ricardo Peláez, algo que les genera tener más compromiso.

“No sabíamos la situación de Ricardo, pero obviamente que lo ratifiquen es una buena noticia para el equipo, también nos compromete porque prácticamente él armó este equipo y por él estamos aquí, entonces la noticia bien viene pero hay que tomar conciencia de lo que hemos dejado de hacer, lo que tenemos que mejorar para este partido que viene porque no hay de otra para seguir vivos, ganar si o si”, aseguró el jugador de las Chivas.

Ponce y la relación actual con los hinchas

El futbolista del club rojiblanco afirmó que se sienten en duda con la afición.

“Nosotros estamos inconformes porque hemos dejado muchos puntos, simplemente teníamos que hacer 9 de 15 para poder asegurar un lugar a repechaje, pero estábamos dejando cosas en el camino, no somos un equipo contundente por momentos, obviamente no estamos para nada contentos, pero todavía tenemos una última esperanza y este último partido que no hay otra cosa más que sumar y a partir de ahí empezar otro torneo”, el veterano del Guadalajara.

Finalmente, Ponce se refirió a si sería fracaso no clasificar a liguilla.

“No se conseguirán los objetivos que se pusieron, todo está armado en base a que este equipo pueda competir, pueda quedar campeón, si no ganamos obviamente que todo eso se viene abajo”, sentenció Miguel Ponce.