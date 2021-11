Néstor Vidrio: “Marcelo Michel Leaño tiene mucha capacidad”

El defensor de Mazatlán FC, Néstor Vidrio, habló en exclusiva para Azteca Deportes sobre el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga BBVA MX ante las Chivas de Guadalajara, equipo donde militó por el año 2013.

“Prácticamente los dos equipos nos jugamos la Clasificación, tenemos la necesidad de los tres puntos para poder seguir en la pelea. Somos conscientes que lo único que podemos necesitar aquí es sumar una victoria y así lo estamos afrontando, con esa responsabilidad que conlleva, pero ansiosos de que empiece”, comentó Vidrios.

Néstor y un conjunto de emociones encontradas

El zaguero del conjunto mazatleco expresó sus sensaciones antes de enfrentar a su ex equipo.

“Yo le guardo un cariño a las Chivas por el tiempo que estuve ahí, porque aún hay muy buenos amigos en el equipo, pero también lo tomo como un partido más, lo único que quiero es ganarles, porque eso nos estarías calificando a un repechaje”, dijo Néstor.

Finalmente, el jugador del Mazatlán FC se refirió a su relación con el actual DT del rebaño sagrado, Marcelo Michel Leaño.

“Lo conozco, he platicado con él fuera de las canchas, me lo he encontrado en Guadalajara varias veces y tengo el gusto de conocerlo, se me hace un muy buen tipo y en lo personal me gusta el apoyo que tienen en Chivas hacia los entrenadores jóvenes, no soy quién para decidir si se tiene que quedar o se tiene que ir, pero me gusta el apoyo que le dan al entrenador joven. Le deseo lo mejor a Marcelo y ojalá siga en la institución o bien en otro equipo en primera división, la verdad se ve que tiene mucha capacidad. Es cuestión de la directiva si lo dejan o lo mueven, pero yo le deseo lo mejor a él como director técnico joven y mexicano”, sentenció el futbolista de los Cañoneros.