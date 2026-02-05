El SUEÑO de ver a Cristiano Ronaldo EN MÉXICO podría ROMPERSE por ESTA RAZÓN

La expectativa por ver a Cristiano Ronaldo frente a México en el partido programado para el 28 de marzo en Ciudad de México comienza a diluirse. Lo que prometía ser una noche histórica para la afición ahora se mueve en un terreno de incertidumbre que no depende del calendario ni de la Federación, sino del complejo momento que vive Cristiano Ronaldo con su club actual .

A semanas de la Fecha FIFA, el nombre del máximo goleador en la historia del futbol vuelve a estar en el centro del debate, pero no por su rendimiento, sino por una situación interna que podría marginarlo del esperado encuentro ante Portugal.

¿Por qué Cristiano Ronaldo podría no jugar contra México?

La principal razón tiene nombre y apellido: Al-Nassr. El club saudí atraviesa un periodo de tensión con su máxima figura, derivado de desacuerdos contractuales, decisiones deportivas y promesas que, desde el entorno del jugador, no se habrían cumplido.

Este conflicto ha provocado que Cristiano Ronaldo pierda continuidad competitiva, quedando fuera de varios partidos oficiales. La falta de ritmo no solo afecta su forma física, también pone en alerta al cuerpo técnico de Portugal, que analiza con lupa cada convocatoria rumbo a compromisos internacionales clave.

Para Roberto Martínez, seleccionador portugués, la prioridad es clara: jugadores con minutos, ritmo y competitividad. Incluso tratándose de una leyenda viva, la ausencia prolongada de actividad podría pesar más que su nombre.

El impacto deportivo y lo que viene para Cristiano Ronaldo en 2026

Semanas atrás, medios europeos daban por hecho que Cristiano Ronaldo estaría contemplado para el amistoso ante el cuadro mexicano, incluso con versiones sobre solicitudes especiales de logística y seguridad. Sin embargo, la realidad deportiva suele imponerse sobre el atractivo mediático.

No existe ningún acuerdo que obligue su presencia, y sin partidos recientes en Arabia, el riesgo de quedar fuera aumenta. A esto se suma un escenario todavía más delicado: la posible rescisión de su contrato, una opción que ya se menciona en círculos cercanos al jugador.

De concretarse su salida, los rumores apuntan a un destino en la MLS o un regreso al futbol europeo, movimientos que también tendrían como objetivo llegar en mejores condiciones a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para Cristiano, cada decisión cuenta. Mantener el pulso con su club puede costarle partidos clave y minutos valiosos en la recta final de su carrera. Volver al campo, en cambio, podría ser la única vía para seguir persiguiendo marcas históricas y mantenerse vigente a nivel selección.