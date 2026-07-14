De sueldos millonarios a jugar por amor a la playera; así terminó este campeón de goleo de la Liga BBVA MX

El futbol tiene sus vueltas y se sabe que en ocasiones las oportunidades ya no llegan… incluso para los mejores. En este caso, aunque sonó que podría regresar a la Liga BBVA MX, Jonathan Rodríguez seguirá su carrera en el futbol uruguayo. Así fue como la carrera del Cabecita se truncó tras ser el mejor futbolista de México.

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¿Por qué Jonathan Rodríguez no volvió a la Liga BBVA MX?

La realidad es que una vuelta a la Liga BBVA MX no se veía del todo complicada, pero hay algo con su última lesión que realmente tiene intranquilos a todos los que le rodean. Y es que el Cabecita Rodríguez lleva más de un año lastimado, por lo que rescindió contrato del club donde estaba en la MLS. Aunque parecía que era opción para algunos equipos en México… fichó por el equipo de sus amores.

Fue en mayo de 2025 donde su carrera se enfrentó a un duro revés, pues una lesión y posterior operación en la rodilla le obligó a rescindir contrato con el Portland Timbers en Estados Unidos y estar sin contrato desde febrero de 2026. Sin lugar a dudas un último baile en México no se percibía mal, pero esa parte final de su carrera la hará en Peñarol… club de donde surgió.

A sus 33 años parece que este es el último tren que la vida profesional de futbolista le ofrece, esto pensando en que vuelva en un nivel óptimo desde el plano físico y pasando por lo futbolístico. Y es que también se indica que logró el acuerdo sin ofertas de otros clubes y sacrificando mucho dinero… pues vale la pena recordar que cuando se fue a Arabia firmó contrato para recibir 3 millones de dólares al año. Aunque su etapa allí duró seis meses, por lo que ese salario no fue del todo disfrutado.

¿Cuáles fueron los logros de Jonathan Rodríguez en la Liga BBVA MX?

El ariete uruguayo sin lugar a dudas fue un elemento ampliamente relevante en el entorno de la Liga BBVA MX. Brilló en cada equipo donde jugó y alcanzó 3 títulos de liga. Ganó trofeos con Santos, con Cruz Azul y con América. Además, fue el máximo anotador del Guardianes 2020, donde logró 12 dianas en las primeras 17 fechas del torneo. En ese sentido, la etapa del Cabecita en México realmente será recordada como llena de triunfos.