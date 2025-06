¿Por qué le dicen “la” Juventus si el nombre es en género masculino? Te sorprenderás

El sustantivo Juventus, como en el general de los equipos de futbol, tiene una forma gramatical masculina, pero la RAE explicó que el uso del artículo femenino “la” en su nombre se debe a una costumbre lingüística italiana . En ese idioma, varios clubes deportivos llevan artículo femenino, y Juventus se ajusta a esa lógica, influenciada por el uso común y por el apodo histórico que adquirió el club.

En el caso del equipo de Turín, no solo el artículo, sino también varios de sus apodos refuerzan esta identidad femenina. El más difundido a nivel mundial es “La Vecchia Signora”, que se traduce como “La Vieja Señora”, y que desde hace décadas forma parte de la cultura popular del futbol europeo. Además, “Juventus” en latín es más común verlo como un sustantivo femenino.

¿Por qué Juventus se conoce como “La Vecchia Signora”?

El apodo “La Vecchia Signora”, que estuvo cerca de firmar a Johan Vázquez en la ventana de fichajes , está cargado de historia. En los años treinta, cuando la familia Agnelli tomó el control del club, la plantilla contaba con futbolistas veteranos. Lejos de renovar el plantel, la dirigencia mantuvo a figuras de trayectoria, lo cual generó una imagen de equipo envejecido. Al mismo tiempo, el nombre Juventus, derivado del latín iuventus que significa “juventud”, contrastaba con la edad avanzada de sus jugadores.

Claudio Villa/Getty Images for Lega Serie A La Juventus, que tuvo a CR7 en un momento, es de los clubes más grandes de Italia

Por otro lado, el uso del género femenino también tiene raíz en otra costumbre del idioma italiano: tratar a los equipos como entidades femeninas, tal como ocurre con la Roma, la Fiorentina o la Sampdoria. En ese marco cultural, referirse a “la Juventus” no resulta extraño para el hablante nativo. Otros apodos del club también recurren a formas femeninas, como La Madama (forma dialectal piamontesa para “señora”), reforzando aún más esa identidad.

Te puede interesar



¿Cuántos Mundiales de Clubes tiene la Juventus?

Hasta junio de 2025, Juventus no ha conseguido ningún título en el Mundial de Clubes. Si bien ha sido campeón de Europa y de la Copa Intercontinental en dos ocasiones (1985 y 1996), la estructura del torneo internacional organizado por FIFA no coincidió con las épocas de sus triunfos continentales. Además, durante el dominio reciente de otros equipos, el club italiano no logró clasificar al certamen debido a sus resultados en Champions League.

Pese a su rica historia en Serie A, donde ostenta 36 títulos, y en competencias nacionales, el palmarés internacional de la Juventus sigue siendo un tema de análisis por parte de la afición, que mantiene la expectativa por una futura consagración en este tipo de torneos.