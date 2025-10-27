Esta es la razón por la que Messi renovó con el Inter Miami; no creerás el motivo

Lionel Messi sigue vigente y en la semana una de las noticias que sacudió al medio fue la ampliación de su carrera al firmar con el Inter Miami hasta el 2028. Su contrato se terminaba a finales del vigente año y realmente no se sabía si el rosarino llegaría al Mundial, pero parece que los fanáticos podrán disfrutar de La Pulga un tiempo más y estos son los motivos de su decisión.



¿Por qué Lionel Messi renovó contrato con Inter Miami?

Una de las incógnitas existentes alrededor de la figura del argentino se encontraban en lo que sucedería de cara al próximo Mundial. Todo este tiempo el campeón del mundo indicó que no sabía si llegaría al Mundial del 2026 y que no adelantaría nada. En ese sentido, aunque no lo ha hecho completamente oficial, sí estará en México y además jugará hasta el 2028 con su club.

Estas fueron las palabras exactas de la leyenda mundial emitidas en una entrevista con NBC News: “Siempre dije que me baso en cómo estoy en el día a día y en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Y la verdad que me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami, al igual que mi familia”.

¿Cuáles son las estadísticas de Lionel Messi con Inter Miami?

Ya con 38 años, Lionel está buscando otro tipo de estilo de vida y Miami le ha permitido encontrar una plenitud total como padre de familia. Hoy la vida en los Estados Unidos parece completamente manda a hacer para ellos y además el ‘10’ ha respondido en la cancha.

Las cifras han sido espectaculares y en breve se convirtió en el máximo goleador y asistidor de la franquicia fundada en el 2018. Según fuentes como Transfermarkt, Lionel Messi acumula 83 partidos, 53 goles y 37 asistencias. Por ello, rápidamente se hizo el hombre más importante en la historia del equipo de Las Garzas.