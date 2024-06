¿Por qué clasifican terceros lugares? Así es el formato de la EURO 2024

La EURO 2024 está en la recta final de su Fase de Grupos. Mientras se disputa la jornada 3 y algunos equipos comienzan a clasificarse a octavos de final como primeros o segundos, hay otras selecciones que podrían estar en la siguiente ronda clasificando como parte de los mejores terceros.

La EURO 2024 tiene seis grupos, pero solo cuatro de los mejores terceros estarán en octavos de final, por ese motivo la jornada 3 del certamen europeo estará cargado de emociones por las selecciones que quieren estar en la siguiente ronda.

Te puede interesar: La INSÓLITA sanción a la que se expone España por culpa de Lamine Yamal

Los máximos ganadores de la Eurocopa | ¿A que no sabías?

Así se eligen a los mejores terceros de la EURO 2024

Para definir a los cuatro mejores terceros que avanzarán a los octavos de final de la EURO 2024 se tienen en cuenta algunos criterios como los siguientes:

-Mayor número de puntos

-Mayor diferencia de goles

-Mayor número de goles marcador

-Mayor número de victorias

-Menor total de puntos disciplinarios basados únicamente en las tarjetas amarillas y rojas recibidas en todos los partidos de grupo

-Posición en el ranking general de los Clasificatorios Europeos

¿A quién enfrentan los mejores terceros de la EURO 2024?

El primer clasificado del Grupo B jugará ante el tercero del Grupo A, D, E o F. El primero del Grupo F se medirá ante el tercer clasificado del Grupo A, B o C. El primer clasificado del Grupo E, tendrá su enfrentamiento contra el tercero del Grupo A, B, C, o D. Por último, el mejor del Grupo C, también se medirá ante el tercero del Grupo D, E, o F.

Los mejores terceros hasta el momento son del Grupo A Escocia, del Grupo B Albania, del Grupo C Eslovenia, del Grupo D Austria, del Grupo E Eslovaquia, y del Grupo F República Checa, pero solo cuatro de estos seis podrían avanzar a los octavos de final de la EURO 2024.

Te puede interesar: ¿TITULAR o BANCA? Didier Deschamps revela estado de Kylian Mbappé