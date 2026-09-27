Fue portero de la Liga BBVA MX, pero murió con solo 30 años antes de las fiestas navideñas

La Liga BBVA MX se ha distinguido por ser uno de los torneos en donde más y mejores guardametas se han visto a nivel continental, destacando elementos no solo mexicanos, sino también de otros países. En ese sentido, sobresale un elemento que tuvo gratas actuaciones antes de perder la vida.

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Puebla vs Atlas | Liga BBVA MX | Apertura 2024

Con apenas 30 años de edad, José Samuel Mañez Reyes perdió la vida luego de ser uno de los guardametas más consagrados en la historia de la Liga BBVA MX. Ante esta situación, no está de más conocer más respecto a la historia de este portero y cómo fue que falleció.

¿Quién fue José Samuel Mañez Reyes, portero de la Liga BBVA MX?

Todo ocurrió el 26 de diciembre del año 2022 cuando José Samuel Mañez Reyes perdió la vida en un trágico accidente cuando apenas tenía 30 años de edad; es decir, en uno de los mejores momentos para cualquier jugador profesional en la Liga BBVA MX y a nivel mundial.

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Irapuato en la Primera A



Arriba: Ramiro Briseño, Arturo Lozano, Ignacio Ramírez, Samuel Mañez, Juvenal Patiño, Cristian Morales.



Abajo: Iraultza Arrese, Víctor Saavedra, Martin Rodríguez, Héctor Gómez, José Enrique García. pic.twitter.com/RoGN9HDfx2 — TrincaTV (@TrincaTV) May 18, 2021

Vale decir que el percance se dio durante las primeras horas en la autopista México - Veracruz, más precisamente en el tramo Cuitláhuac - La Tinaja. Aquí, José Samuel conducía una camioneta con la intención de incorporarse a los entrenamientos de Veracruz, equipo que en ese entonces defendía.

Fue aquí en donde la camioneta tuvo una ponchadura de neumático debido al exceso de velocidad, hecho que provocó que el vehículo diera algunas vueltas sobre la cinta asfáltica. Esta situación no solo generó la muerte del portero de la Liga BBVA MX, sino de quienes lo acompañaban en su camino.

¿Cómo fue la carrera de Mañez en la Liga BBVA MX?

Después de iniciar profesionalmente en la terceras división con los Barracudas de Acapulco, así como un breve paso por el Atlante, Mañez también pasó por la Real Sociedad de Zacatecas y el Irapuato, equipo en donde es un histórico luego de formar parte del ascenso del club durante el verano del 2000.

