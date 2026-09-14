OFICIAL: Ex jugador de Pumas es nuevo DT de Real Madrid

El mexicano Santiago Palacios ha sido nombrado oficialmente como nuevo director técnico del conjunto Sub-16 (Cadete B) del Real Madrid, consolidando una meteórica e impecable trayectoria dentro de la estructura de fuerzas básicas del club más ganador de Europa.

¿Cómo llegó Santiago Palacios al Real Madrid?

El nombramiento de Palacios no es producto del azar, sino el resultado directo de un proceso técnico de varios años dentro de la prestigiosa cantera del conjunto madridista. La historia entre el estratega mexicano y la entidad merengue comenzó formalmente en 2022, cuando Santiago desembarcó en la capital española para incorporarse al departamento de scouting. En su rol inicial como buscador de talentos para las categorías inferiores, demostró un ojo clínico para detectar a las promesas con el ADN idóneo para vestir la camiseta blanca.

Tras su sobresaliente desempeño en la captación de futbolistas, la directiva del Real Madrid apostó por su capacidad táctica en el banquillo. Durante la temporada pasada, Palacios dio el salto a la formación en campo al desempeñarse como segundo entrenador del Cadete A. Su trabajo en la gestión de grupo, sumado al desarrollo individual de los jóvenes en una etapa crucial de su crecimiento deportivo, terminó por convencer a la cúpula directiva encabezada por la dirección de cantera.

|santiagopalacios1991

Ahora, al asumir la dirección técnica absoluta del equipo Sub-16, el estratega azteca tendrá bajo su responsabilidad moldear a la próxima generación de figuras que aspiran a pisar el césped del Estadio Santiago Bernabéu.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Dónde jugó Santiago Palacios en el futbol mexicano?

Santiago Palacios de 35 años, originario de Cuernavaca, Morelos, tuvo participación en los equipos de Pumas y Atletico de San Luis. Después también tuvo experiencia con los equipos de De Treffers, el Roda JC y el MVV Maastricht, equipos de los Países Bajos, para terminar su carrera como jugador en España con Unión Adarve y el Pozuelo, equipos de categorías inferiores.

