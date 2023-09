Posible alineación de México para enfrentar a Australia | Fecha FIFA

Luego de haber conquistado la Copa Oro 2023 al frente de la Selección Mexicana, inicia de forma oficial el camino de Jaime Lozano rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Con dos partidos amistosos en esta Fecha FIFA, el combinado nacional tiene como rivales a Australia y Uzbekistán, encuentros que se van a disputar en Estados Unidos.

Para el juego frente a los ‘Socceroos’, el entrenador de la Selección Azteca ya tendría definido al once inicial que va a arrancar en la cancha del AT&T Stadium.

Te puede interesar: ¡No sería delantero! Jaime Lozano revela dónde jugaría Julián Quiñones

El posible 11 de México vs Australia

En el arco, Guillermo Ochoa estaría de nueva cuenta bajo los tres palos. Para la defensa, Julián Araújo, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. El mediocampo estaría integrado por Luis Romo, Jorge Sánchez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda y en la delantera Raúl Jiménez estaría acompañado por Roberto Alvarado.

A pesar de que Santiago Giménez fue convocado para la Fecha FIFA, tal parece que el delantero del Feyenoord no se encuentra al cien por ciento para iniciar el juego como titular. Y es que en conferencia de prensa, el ‘Jimmy’ Lozano ha revelado la gravedad de la lesión del atacante del cuadro de Rotterdam.

“Lo valoraron y le dijeron que no había problema, era una carga muscular pero no era para no venir y no competir. Tiene experiencia y tiene que entender que si está bien va a tener minutos. Él sabrá si está al 100 por ciento para poder jugar. Está en un muy buen momento, la Selección Nacional tiene un delantero para muchos años”, dijo Jaime Lozano.

El encuentro entre la Selección Mexicana ante Australia se va a disputar el 9 de septiembre en punto de las 20:00 horas, juego que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: Jaime Lozano defiende llamado de Raúl Jiménez a la Selección Mexicana