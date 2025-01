¿Es posible la pelea de ‘Canelo’ Álvarez en contra de Terence Crawford en este 2025?

El mundo del boxeo se ha hecho la ilusión de ver el combate entre dos peleadores de época, que han escrito grandes historias y que podrían verse las caras este 2025: Saúl ‘Canelo’ Álvarez en contra de Terence Crawford.

Desde hace tiempo, se ha especulado sobre esa reyerta, entre el mexicano que ha sido cuatro veces campeón en diferentes divisiones y campeón indiscutido en supermedianos y el ícono del boxeo actual, ante el dos veces monarca indiscutido e invicto.

Si bien existe una gran diferencia que es el peso, ‘Canelo’ siendo supermediano y Crawford que es superwelter, escalar dos divisiones no parece imposible, si el esfuerzo es enfrentar al tapatío, dar una reyerta de interés global y tener acceso a una gran bolsa.

La importancia de Turki Al-Alshikh en la posible pelea de Canelo vs Crawford

El personaje que podría ahora hacer realidad ese duelo, es Turki Al-Alshikh, quien hace unos días, en la velada de entrega de The Ring Awards, se juntó con ‘Canelo’ y con Crawford, pero además la revista The Ring, que es ya propiedad de Turki Al-Alshikh, afirmó que este personaje se reunió en privado con los dos para plantear el tema de esta pelea.

‘Canelo’ Álvarez, en ese evento majestuoso lleno de figuras, indicó que una pelea contra Crawford, ‘es posible’ y que ‘veremos’, lo que dejó abierta la puerta para ese eventual duelo.

Crawford, ha dicho que quiere el combate, que anhela ese reto y desafiarse en supermedianos ante el boxeador que aparece entre los 10 mejores libra por libra, pero que sin duda es el referente global del deporte de los puños.

Revista The Ring adelanta que existiría un acuerdo con Canelo por varias peleas

En la nueva era de The Ring, luego de que Oscar de la Hoya se la vendió a Turki Al-Alshikh , la prestigiosa revista dice en una reciente nota, que hay algún tipo de negociación con 16 de los mejores boxeadores del mundo.



En esa lista están ‘Canelo’ y Crawford, lo que sería una señal de ese posible combate que estaría gestionándose.

The Ting además subraya que con ‘Canelo’ no solo sería una pelea, si no que podría haber un acuerdo por más combates, aunque ese solo se podrá comprobar con el tiempo y anuncios de carácter oficial.