Semifinal Eurocopa 2024: Posibles alineaciones Países Bajos vs Inglaterra

Ronald Koeman y Gareth Southgate, objetivo de los reproches antes y durante la Eurocopa, en el punto de mira de sus detractores por la irregular imagen que han ofrecido durante el torneo Países Bajos e Inglaterra, pelearán para dirigir a sus equipos hacia la final de Berlín y silenciar a todos los críticos que dudaron de su desempeño a lo largo del último mes.

Ni Koeman ni Southgate han podido disfrutar de la experiencia de la Eurocopa con una tranquilidad plena. Sobre todo, el segundo, cuya selección ha generado más dudas que la de los Países Bajos, que ha ido de menos a más hasta conseguir aparecer en una ronda en la que muchos no esperaban que estuviese. Sí se creía en el combinado británico, anterior finalista y derrotado en Wembley por Italia en la tanda de penaltis y con una selección de figuras internacionales casi insuperable.

Te puede interesar: ¡Gran final! Conoce la fecha y hora de la Eurocopa 2024

Zigzagueando llegó a Miami y nos trae las mejores obras de arte urbano

Pero algo ha fallado en Southgate, que no ha conseguido que sus jugadores funcionen como en anteriores torneos. Siempre ha pasado algo que ha desestabilizado al campamento inglés, que prácticamente, hasta su clasificación para las semifinales, no ha podido respirar tranquilo. Y el primero en alterar la paz de su selección fue el mismo Southgate, que antes del inicio de la Eurocopa aseguró en una entrevista que si no ganaba el título dejaría el cargo después de ocho años.

Las controvertidas decisiones de Southgate con Inglaterra

Tampoco ayudaron sus experimentos en las alineaciones. Primero, insistió en citar a sólo un lateral izquierdo zurdo como Luke Shaw, lesionado desde febrero y a quien esperaba recuperar para el segundo encuentro. No apareció hasta cuartos de final y sólo para jugar unos minutos, mientras Kieran Trippier ha tenido que arreglárselas a pierna cambiada durante todo el torneo.

Después, apostó por un lateral derecho como Trent Alexander-Arnold para acompañar a Declan Rice en las tareas de creación y destrucción del centro del campo. No fue una decisión afortunada y a partir de octavos juega con Kobbie Mainoo mientras suspiraba por Kalvin Phillips, a quien pudo llamar, pero a quien dejó en Inglaterra.

Te puede interesar: ¡Gran final! Conoce la fecha y hora de la Eurocopa 2024

Para este encuentro de semifinales, Ronald Koeman y Gareth Southgate probablemente iniciarán con:

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten; Bergwijn, Simons, Gakpo; y Memphis.

Inglaterra: Pickford; Saka, Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Mainoo, Rice; Bellingham, Kane y Foden.

Fecha y horario de la Semifinal de Países Bajos vs Inglaterra

Este miércoles 10 de julio las selecciones de Países Bajos e Inglaterra se juegan su pase a la final de la Eurocopa 2024 en la cancha del Signal Iduna Park en Dortmund, Alemania a partir de las 13:00 horas tiempo del centro de México y podrás seguir el encuentro a través de nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes