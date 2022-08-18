Los posibles reemplazos tras la lesión del Tecatito Corona

A la Selección Mexicana le llueve sobre mojado. El extremo del Sevilla Jesús 'Tecatito' Corona, que abandonó en una ambulancia el entrenamiento de su equipo, sufre una rotura del peroné y de ligamentos del tobillo izquierdo de la que será operado este jueves y por la que, en principio, estará de baja de cuatro a cinco meses.

Esto lo deja automáticamente fuera del Mundial de Qatar 2022, un duro golpe tanto para el jugador como para el combinado Azteca, pues el 'Tecatito' era una de las apuestas más fuertes en el ataque.

Esto abre un mar de dudas sobre los posibles jugadores que podrían suplir a Corona en esa banda derecha y estas son algunas de las opciones.

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Uriel Antuna

El extremo por derecha de Cruz Azul, Uriel Antuna, no ha tenido un buen inicio de torneo. Su talento es indiscutible pero a la hora de definir o pasar el balón suele tener problemas. Sin embargo, su desequilibrio está intacto y eso podría colarlo incluso en el once titular de Gerardo 'Tata' Martino.

Alejandro Zendejas

Quizá Alejandro Zendejas sea la opción más viable en este momento. El extremo del América ha tenido un buen arranque de torneo, e incluso se ha reflejado en los marcadores ya sea con anotaciones o asistencias. No ha sido tomado en cuenta por Martino, pero esto podría cambiar por la lesión de Corona.

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Roberto Alvarado

Roberto Alvarado ya tiene experiencia en Selección Mexicana, e incluso ya conoce ambas bandas en el ataque. Sin emabrgo, no atraviesa su mejor momento futbolísitico desde que salió de Cruz Azul, y esto pone en duda su lugar en Qatar. No obstante su trayectoria y talrnto podrían colocarlo en el avión rumbo al Mundial 2022.

Alexis Vega

Alexis Vega ha estado en la discusión de la convocatoria desde hace meses. A pesar de que no juega naturalmente en la posición del 'Tecatito', Martino finalmente podría "deshacerse" del dilema sobre llevar a Santi Giménez o a Vega, e ir con ambos.

Además, Vega ya conoce lo que es jugar como extremo, y es un jugador plurifuncional.