Las postales previo al Super Bowl LVII entre Kansas y Philadelphia

El Super Bowl LVII se juega este domingo 12 de febrero. Kansas City se enfrenta a Philadelphia en la cancha del State Farm Stadium ubicado en Arizona para conocer al Campeón de la NFL.

Durante el medio tiempo del Super Bowl, Rihanna es la encargada de ponerle ritmo al show. Sin conocer detalles de otros artistas invitados, la cantante podría interpretar temas como Love The Way You Lie, Stay, Live Your Life, We Found Love, Umbrella, Break It Off, entre otros.

El equipo de los Eagles, busca su segundo anillo, pues el único campeonato que tienen es el que ganaron en 2018 frente a los Patriots. Por su parte, los Chiefs de Andy Reid van en busca de su tercer Super Bowl. El primero lo consiguieron en 1970 ante los Green Bay Packers y el segundo ante San Francisco 49ers en 2020.

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